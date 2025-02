“Hay gente que no merece estar en el planeta, que roba el oxígeno”: ¿Callo de Hacha le desea la muerte a Salinas Pliego?

El influencer Jorge Roberto Avilés Vázquez, mejor conocido como Callo de Hacha en YouTube, habló sobre si le desea o no la muerte al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y TV Azteca.

¿Qué dijo Callo de Hacha de Ricardo Salinas Pliego?

En una entrevista con el periodista Poncho Gutiérrez en SDPnoche, Callo de Hacha aseguró que, después de que Salinas Pliego pague los más de 63 mil millones de pesos que le debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT), “después puede dejar de existir”.

“Hay mucha gente que no merece estar en este planeta, hay mucha gente que roba el oxígeno . Pero, para ser específicos, en el caso de Salinas Pliego, no. Y te voy a decir por qué”, aseguró Callo de Hacha a Poncho Gutiérrez.

“Yo necesito que Ricardo Salinas Pliego esté vivo para que pague los impuestos que debe, y ya que los pague, ahora sí, que deje de existir cuando te dé la regalada gana. Pero mientras no pagues, amigo, necesito que sigas vivito y respirando”, dijo el influencer.

“La otra cosa también que quiero decir, y esto lo sostengo, es: mil veces que me regresen a Paquita la del Barrio y se lleven a Salinas Pliego , cualquier día de la semana... la mayoría de la gente preferimos eso”, aseguró.

“Ricardo es mi amigo... bueno, no sé si todavía seguimos siendo amigos, pero te voy a decir la verdad. Ricardo es un tipo que, si ves sus publicaciones, es muy llevadito. Una de sus principales publicaciones es: ‘El que se sube, se pasea’. Rey, yo dije, ‘Si yo me subo, me voy a pasear con él’. Resulta que no”, finalizó Callo de Hacha.

¿Por qué Callo de Hacha habló de Ricardo Salinas Pliego?

Todo esto ocurrió después de que Salinas Pliego interpusiera una demanda contra los periodistas y youtubers Jorge Gómez Naredo, Víctor Arámburu, Vicente Serrano, Sandra Aguilera, Hans Salazar, Ignacio Rodríguez ‘El Chapucero’ y Miguel Ángel Pelayo, acusándolos de presuntamente haber ocasionado “daños patrimoniales y morales” a Banco Azteca, quien, supuestamente, debido a las publicaciones de estos comunicadores, perdió millones de dólares.

Tras esto, Callo de Hacha pidió, de manera directa y rotunda, que Ricardo Salinas Pliego también lo demandara a él. Sin embargo, el empresario solo lo bloqueó en redes sociales.