¿Cómo va el caso del Mayo?, el capo busca regresar a México y evitar juicio en Estados Unidos

El capo Ismael, el “Mayo” Zambada es uno de los máximos líderes del Cártel de Sinaloa, y es que de la mano de Joaquín Guzman Loera, alias el “Chapo” Guzman, fundó este grupo criminal, actualmente ambos capos están privados de su libertad en Estados Unidos. Mientras en Sinaloa los “Chapitos” y la “Mayiza” mantienen una disputa.

El “Mayo” Zambada nació en Sinaloa en 1948, es uno de los capos más buscados por el Gobierno de Estados Unidos, y es conocido porque durante décadas evitó su detención, por lo que ha sido uno de los mayores fugitivos en la historia reciente.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Zambada de crímenes relacionados al tráfico ilegal de droga, lavado de dinero, conspiración y por haber sido cofundador de una de las organizaciones criminales más conocidas del mundo.

De acuerdo a una carta escrita por Zambada, el capo señaló que fue traicionado por Joaquín Guzman López, hijo del “Chapo” Guzman, quien lo invitó a una reunión, donde ayudaría a resolver diferencias entre políticos.

A su llegada al sitio, Zambada se percató de la presencia de una gran cantidad de hombres armados, quienes pensó eran pistoleros de los “Chapitos”, sin embargo, el capo fue aprehendido y llevado contra su voluntad a Estados Unidos.

“El vuelo duró entre 2 y 3 horas, sin escalas hasta llegar al Paso, Texas. Fue allí en la pista donde los agentes federales estadounidenses me detuvieron. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción”.

— Zamabada, 10 de agosto del 2024