Las personas no binarias serán reconocidas en la Ciudad de México gracias a que el Congreso capitalino aprobó una iniciativa de ley que elimina barreras de discriminación, promueve la inclusión y garantiza el respeto a la identidad de género, independientemente de su adscripción e identificación a las categorías tradicionales de masculino o femenino, a beneficio de la comunidad no binaria, que está conformada por más de 340 mil personas.

Ante el pleno del Congreso capitalino, la diputada de Morena, Cecilia Vadillo afirmó que la iniciativa establece que las autoridades capitalinas deberán adoptar medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos y libertades fundamentales; así como para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad.

Indicó que el respeto y reconocimiento de la identidad de género son derechos fundamentales que deben ser garantizados por las autoridades competentes, en cumplimiento con los principios de igualdad, no discriminación y reconocimiento de la diversidad. Agregó que el concepto de identidad de género “apela a la percepción global que tiene un individuo de sí mismo”, y puede coincidir o no con el sexo biológico asignado al nacer

CDMX oficializa el género no binario en la ley: no son hombres ni mujeres Cecilia Vadillo, diputada de Morena

“Históricamente la identidad de género no binario no es una novedad contemporánea, sino que ya existía en diversas culturas antiguas, como en la mitología mesopotámica, donde se referían a divinidades que no se ajustaban a las categorías binarias de masculino o femenino. Este argumento histórico y cultural refuerza la idea de que la diversidad de género ha sido una constante a lo largo de la historia humana, y que, por tanto, su reconocimiento no debe verse como algo ajeno o disruptivo, sino como una manifestación legítima de la identidad humana”. — Cecilia Vadillo

Cecilia Vadillo señaló que la identidad de género no binario está íntimamente ligada a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues la Constitución de la CDMX en su artículo 6, inciso E, también reconoce los derechos sexuales y de identidad de género, subrayando que toda persona tiene derecho a vivir su identidad de género sin discriminación.

Esto implica que las personas de género no binario deben ser reconocidas de manera explícita para garantizar que puedan ejercer sus derechos plenamente, sin enfrentar barreras burocráticas ni sociales que obstaculicen su acceso a servicios de salud, educación, o de justicia; aunado a ser reconocidas legalmente, sin que su identidad de género sea motivo de exclusión o discriminación en la Ciudad de México.

“El artículo 1º constitucional, que prohíbe la discriminación por motivos de género, refuerza la idea de que todas las personas tienen el derecho de ser reconocidas de acuerdo a su identidad de género, independientemente de que esta no se ajuste al binarismo tradicional. Por otro lado, la Constitución Política de CDMX ratifica este compromiso con la igualdad, ya que en su artículo 4, apartado B, numeral 4, establece que las autoridades deben aplicar los derechos humanos de forma transversal, con un enfoque de género, inclusión y no discriminación”. — Cecilia Vadillo

La morenista relató que, incluso, la evidencia empírica apoya las posturas de reconocimiento del género no binario, tal como las investigaciones realizadas por instituciones como la Universidad de British Columbia y la Universidad de Cambridge que demuestran que la integración de identidades de género no binarias en la sociedad no solo es posible, sino que es necesaria para garantizar la inclusión y la equidad.