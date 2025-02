Mauricio Tabe erradicará tiraderos clandestinos de la alcaldía Miguel Hidalgo

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe erradicará los tiraderos clandestinos de la demarcación, a fin de tener calles más ordenadas, limpias y seguras, ampliando las rutas del servicio vespertino ‘Tecolote’ en las zonas con mayor denuncia, además de continuar con los operativos para remitir a quien tire basura en vía pública.

En conferencia de prensa, el mandatario local mencionó que se tiene presencia de Blindar MH en los puntos para inhibir que se tire basura y en lo que va de su administración, se han reducido los tiraderos clandestinos a 53 de 92 que se tenían al principio, pero el objetivo es eliminar todos.

Tabe indicó que ya no habrá pretexto para que la gente tire la basura en las calles, porque los vecinos y vecinas, ahora tendrán la opción de tirar la basura en las noches con la ampliación del “Programa Tecolote” que ya se encuentra en las colonias Daniel Garza y Tacubaya y que en breve, operará en las colonias Argentina, Tlaxpana y Pensil.

“Para que no haya pretexto por parte de los vecinos de que tiran la basura en la calle, porque no tienen forma de tirarla en el camión. Muchos de los camiones pasan en la mañana, entonces que no haya pretexto de que a la hora que salen de trabajar, a la hora que llegan a su casa, ya no hay forma de interceptar el camión. Por eso es que en Miguel Hidalgo lanzamos el Programa Tecolote para que los vecinos no tengan pretexto y puedan tirar la basura en la noche, cuando llegan del trabajo o de la escuela”.

— Mauricio Tabe