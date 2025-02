4 tips para dejar de estar sobreendeudado: Guía fácil para sanear tus finanzas

Para mantener el control de tus finanzas, las deudas no deben superar 30% o máximo 40% de los ingresos mensuales.

El sobreendeudamiento parece una maldición que persigue a la mitad de los mexicanos, quienes sobreviven bajo constantes episodios de estrés y angustia por la acumulación de pagos en su tarjeta de crédito o préstamos personales.

La sociedad de información financiera Circulo de Crédito señaló que las deudas tienen mala reputación e, incluso, muchas personas las ven como una carga, falta de control sobre el dinero y hasta detonante de preocupaciones.

Refirió que no es raro escuchar entre los mexicanos frases como “endeudarse es malo” o “las tarjetas de crédito son peligrosas”; sin embargo, la realidad es que la deuda no es negativa en sí misma; el problema surge cuando no se gestiona de manera adecuada y se excede la capacidad de pago.

¿Cuántos son víctimas del sobreendeudamiento?

La Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) arrojó 48.4% de los mexicanos siente una fuerte preocupación por la acumulación de deudas y las consecuencias económicas que ello implica.

Reportó que 16.1% de la población considera que su nivel de endeudamiento es excesivo, mientras que 27.3% de las personas con crédito ha enfrentado retrasos en sus pagos, “una señal clara de sobreendeudamiento”.

Frente a tales estadísticas, el director de Consumo de Círculo de Crédito, Hugh Bruce señaló que la solución al problema descrito no es evitar la solicitud de créditos, sino aprender a usarlos.

“Existen muchas situaciones en las que endeudarse es recomendable: comprar una casa, financiar los estudios o cubrir una emergencia sin afectar el ahorro y para que la deuda no se convierta en un lastre es fundamental conocer tu endeudamiento”, dijo.

¿Qué es la capacidad de endeudamiento?

El especialista refirió que, antes de solicitar un crédito, es necesario evaluar la capacidad de endeudamiento; es decir, la cantidad máxima de dinero que puedes pagar sin comprometer la estabilidad de tus finanzas.

Puntualizó que dicho límite se calcula con base en tu presupuesto mensual y para conocerlo, basta con seguir los siguientes pasos:

Suma tus ingresos mensuales : Considera todas tus fuentes fijas de ingreso como el sueldo, recursos provenientes de negocios propios y rentas.

: Considera todas tus fuentes fijas de ingreso como el sueldo, recursos provenientes de negocios propios y rentas. Calcula tus gastos mensuales : Incluye todos los gastos fijos, desde el pago de la renta, servicios, alimentación, transporte, deudas existentes, ahorro y gastos recurrentes.

: Incluye todos los gastos fijos, desde el pago de la renta, servicios, alimentación, transporte, deudas existentes, ahorro y gastos recurrentes. Determina tu ingreso disponible : Resta el total de gastos fijos de tu ingreso mensual total.

: Resta el total de gastos fijos de tu ingreso mensual total. Calcula tu saldo disponible: Multiplica el ingreso disponible –después de restar los gastos fijos– por 0.30 o 0.40. El resultado de tal operación será el límite recomendado para endeudarte sin afectar la cartera ni comprometer la cubertura de gastos básicos y ahorro.

¡Alerta! ¿Estás sobreendeudado?

El sobreendeudamiento tiene varias señales recurrentes, ten cuidado si enfrentas alguna de ellas:

Destinas más del 40% de tu ingreso al pago de deudas .

. Atrasos frecuentes con los pagos.

con los pagos. Pides préstamos para pagar otras deudas .

. No puedes ahorrar porque la mayor parte de tu dinero se va al pago de créditos.

porque la mayor parte de tu dinero se va al pago de créditos. Pagas solo el mínimo de tus tarjetas de crédito.

Tips rápidos y fáciles vs el sobreendeudamiento

Para mantener un equilibrio financiero y evitar problemas de sobreendeudamiento, Círculo de Crédito recomienda: