Robo de autopartes detona crisis en Valle de México y ‘nadie’ denuncia

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) refuerza el combate al robo de autopartes en la Ciudad de México debido a que la Zona Metropolitana del Valle de México es la que concentrar la mayoría de dichos hurtos, pues el Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo concentran el 47% de la incidencia en el robo de vehículos a nivel nacional.

En entrevista con Publimetro, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés detalló que del 1 de enero de 2021 al 23 de febrero de 2025, se registraron un total de 16 mil 393 reportes por robos de vehículo: 2 mil 886 por robo de vehículo con violencia y 13 mil 507 por robo de vehículo sin violencia.

Indicó que las cinco alcaldías con más reportes de robos son: Iztapalapa con 3 mil 248; Gustavo A. Madero con 2 mil 099; Coyoacán con mil 522; Tlalpan mil 513; y Álvaro Obregón con 993. Mientras que –de acuerdo con el C5– las alcaldías con mayor tasa por cada 100 mil habitantes son: Coyoacán, con 223; Tlalpan con 188; Benito Juárez con 178; Cuauhtémoc con 171 y Venustiano Carranza con 163.

El titular de C5 agregó que los cinco sectores (colonias) con mayores registros de robo de vehículo en la Ciudad de México son: Abasto-Reforma con 587; Tezonco con 511, Tepepan con 455; Padierna con 452; Cuautepec con 428. Además, informó que las alcaldías con mayor registros por lector de placas (ANPR), son: Iztapalapa con 15%; Gustavo A. Madero con 13.6%; Iztacalco con 12.1%; Cuauhtémoc con 9.9% y Miguel Hidalgo con 8.3%.

Salvador Guerrero Chiprés comentó que a pesar de que de 2018 a 2024 la incidencia del robo de autopartes registró una disminución de 36% a nivel nacional y 34% a nivel regional, no se puede bajar la guardia en el combate a dicho delito; en este sentido, destacó el la Estrategia Regional para la Prevención, Combate y Persecución del Robo de Vehículos y Autopartes, que hace unos días arrancó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Hemos hecho el robustecimiento del sistema de seguridad, es un parte importante del proceso de ampliación con 40 mil cámaras adicionales del C5 –además de las más de 16 mil que van a ser renovadas en el curso de estos siguientes 12 meses– esto fortalece el sistema y en particular, de los arcos y de los sensores están en las colindancias y las vías principales de la CDMX, así que lo que queremos hacer es incentivar los reportes de la población”.

“Entonces hay que asegurar el vehículo para que uno sienta el estímulo de la recuperación al denunciar el ilícito (...) también es muy recomendable que uno reporte; y te doy un par de datos que creo que son esenciales también para comprender en qué nos encontramos, del 1 de enero de 2021 al 23 de febrero de 2025, se registraron un total de 16 mil 393 reportes por robos de vehículo”, agregó.

Salvador Guerrero Chiprés indicó que pese a la baja de robo de autopartes en la CDMX –debido a que de 2018 a 2024 la incidencia de estos delitos registró una disminución de 34% a nivel regional– se reforzará la estrategia de Clara Brugada quien hace unos días anunció que se instalará un gabinete metropolitano de control y protección de vehículo; aunado a una mesa de coordinación con el gobierno federal para el registro y regulación de las motocicletas que hoy no tienen registro y no están en el REPUVE.

“Hay personas que que no tienen seguro (de auto) y que creen que ya no es importante intentar recuperar nada, y creen que con eso es suficiente; yo a esas personas les recomiendo de todas maneras hay que tener la responsabilidad de recuperar el auto (...) con esto quiero decir que sí hay un porcentaje de cifra negra –que no podría determinarlo– pero debe ser cercano al 10 o 15%”.

— Salvador Guerrero Chiprés