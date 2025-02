Estos son las membresías de El Temach: ¡hasta 13 mil pesos por una videollamada!

En redes sociales se viralizó una de las membresías que Luis Castillejo, más conocido como “El Temach” ofrece en su cuenta de Youtube. Y los internautas se sorprendieron ante la cantidad de 13 mil pesos mexicanos para acceder a una videollamada de asesoría individual de 60 minutos.

Crece la demanda por El Temach

El youtuber incluyó recientemente la membresía “Compa Coronel”, donde los usuarios tenían la oportunidad de acceder a una asesoría individualizada de una hora y tener su WhatsApp personal en caso de emergencias. Sin embargo, causó revuelo, debido a su costo de 12 mil 999 pesos.

Ante la polémica en redes sociales por la membresía especial, el Temach contestó en uno de sus lives, acentuando que la controversia provocó una mayor demanda y, por ende, eliminó la opción, ya que no contaba el tiempo suficiente para cubrir con todas las solicitudes.

“Yo creo que la gente pensó que me iban a hacer daño con eso y pues más bien se llenó. Se vendieron muchísimas y ya ahorita no hay el servicio, se saturó, no tengo tanto tiempo disponible para dar asesorías (...) todos los demás productos de las membresías del canal están disponibles”, expresó.

¿Cuáles son las membresías de El Temach?

El Temach ofrece todavía cuatro membresías más en su cuenta de Youtube:

Compa Cabo : Cuenta con videos específicos, así como el acceso a los antiguos lives de TikTok. Ofrece insignias de lealtad y emojis personalizados con un costo de 49 pesos al mes

: Cuenta con videos específicos, así como el acceso a los antiguos lives de TikTok. Ofrece insignias de lealtad y emojis personalizados con un costo de 49 pesos al mes Compa Sargento: Videos exclusivos para miembros, reciben respuestas, así como saludos y felicitaciones, con un costo de 149 pesos al mes.

Videos exclusivos para miembros, reciben respuestas, así como saludos y felicitaciones, con un costo de 149 pesos al mes. Compa General: Los usuarios pueden ingresar a un reunión por Meet con El Temach y otros usuarios, por uno costo de 219 pesos al mes.

Los usuarios pueden ingresar a un reunión por Meet con El Temach y otros usuarios, por uno costo de 219 pesos al mes. Compa Teniente: dos videollamadas al mes con grupos menores a 20 integrantes, por mil 999 pesos.