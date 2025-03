Félix Salgado ‘cierra el pico’ y se disciplina, congela sus aspiraciones a Guerrero hasta 2030

El senador Félix Salgado Macedonio anunció que esperará hasta 2030 para buscar nuevamente la gubernatura de Guerrero, tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien advirtió que si el legislador buscaba la postulación para 2027, tendría que hacerlo por otro partido político.

A través de sus redes sociales, el político guerrerense reiteró su respaldo al partido Morena y a la mandataria federal, asegurando que se mantendrá dentro del movimiento.

“Es muy temprano para hablar de candidaturas, cerraré mi pico, respaldo con todo mi amor a Morena, a la Cuarta Transformación y a mi gran presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy joven y me puedo esperar hasta el 2033, y con esto cierro el capítulo”, expresó.

Félix Salgado Macedonio. (Fotografía tomada de Facebook, @FelixSalgadoMX.)

Disciplina interna

El mensaje de Salgado Macedonio se dio luego de que durante el fin de semana había cuestionado los candados establecidos por Morena para impedir la reelección inmediata de familiares de gobernantes. El senador argumentó que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos el derecho de buscar un cargo de elección popular.

Sin embargo, con este anuncio, el legislador se alinea a la postura del partido y busca evitar una confrontación con la dirigencia nacional y con la presidenta Sheinbaum, quien ha marcado una línea clara en torno a las reglas para la selección de candidatos.

Félix Salgado mensaje en Facebook

Morena cierra filas

El tema de la no reelección y la lucha contra el nepotismo ha generado tensiones al interior de Morena, pues sectores del partido buscan garantizar que no haya privilegios ni favoritismos en las postulaciones.

La decisión de Salgado Macedonio es vista como un acto de disciplina interna para fortalecer la unidad rumbo a los próximos procesos electorales.

El respaldo público del senador a Claudia Sheinbaum se suma a los llamados de la dirigencia nacional para cerrar filas y evitar fracturas dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.