8M: Día Internacional de la Mujer llega al Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan

El Día Internacional de la Mujer llegó al Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan de la Ciudad de México, en donde se conmemoró la fecha, que busca igualdad y una vida sin violencia de género hacia niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores.

La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso CDMX, Rebeca Peralta, y mujeres privadas de la libertad conmemoraron el 8M; las internas se concentraron en la explanada del penal femenil, donde la legisladora les habilitó un mural en el que plasmaron sus manos como símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres.

Recordó que las mujeres privadas de la libertad reciben un doble castigo al cometer un delito: el equivalente a su sentencia y el abandono de su familia y seres queridos al encontrarse en prisión.

“En este penal, el 80% de las mujeres, por lo menos, no recibe ninguna visita, es abandonada porque, al estar en prisión, ya no pueden cumplir con ese rol de madre, de esposa, de hija. Entonces no las vienen a visitar, a diferencia de los hombres, a quienes rara vez dejan de visitar”.

— Rebeca Peralta