“En CDMX hay 15 despojos al día”, PAN arremete iniciativa de Morena vs. la propiedad privada

“En la Ciudad de México hay 15 despojos al día, no podemos abrirle la puerta al Gobierno”, arremetió la presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutierrez Ureña, quien este lunes inició una jornada de volanteo para informar sobre el supuesto robo de propiedad que pretende hacer la Bancada de Morena en el Congreso CDMX.

De acuerdo con la dirigente local, ⁠Morena no quiere tocar a los invasores de predios y busca arrebatarle su casa a la gente que trabaja y se esfuerza por un patrimonio, y “no vamos a permitir que Morena y sus diputados busquen apropiarse del patrimonio de nuestras familias que con mucho esfuerzo y años han logrado poseer”.

“Mi casa es mi casa y no del Gobierno” es el nombre de la campaña informativa en contra del atentado hacia la propiedad privada que busca legalizar la 4T. Y es que cada vez que se tenga una propiedad privada, se deberá avisar al gobierno, porque si no, se genera una multa, “el Gobierno de Morena no debe intervenir en nuestra situación patrimonial”.

— Luisa Gutierrez Ureña