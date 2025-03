Acarreo u organización: ¿Qué hubo el domingo en el Zócalo en el evento de Claudia Sheinbaum?

Este domingo 9 de marzo de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) con motivo de las negociaciones de su administración con el gobierno de los Estados Unidos en materia arancelaria. Al respecto, la Secretaría de Gobierno de la capital informó sobre la cifra total de asistentes al primer cuadro.

Según la estadística, más de 350 mil personas se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para escuchar el mensaje de Claudia Sheinbaum Pardo. De igual manera, desde las 06:00 horas de este domingo, diversos continentes comenzaron a darse cita en numerosos puntos en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México.

Ante estas cifras y tras el evento, la periodista Reyna Haydee Ramírez cuestionó a la presidenta por qué el acarreo en estos eventos, que incluso comparó con las épocas del PRI.

Durante una conversación con la periodista sonorense Reyna Haydee , la presidenta Claudia Sheinbaum negó que hubiera acarreo en la concentración del pasado domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. La mandataria federal sostuvo que la asistencia fue resultado de una organización legítima, mientras que la periodista señaló que hubo personas que fueron llevadas sin su consentimiento.

Sheinbaum defiende la organización del evento

Ante los señalamientos, la presidenta explicó que la renta de autobuses para trasladar a simpatizantes desde distintos estados es parte de una movilización legítima y no necesariamente un acarreo.

“Que la gente rente un camión y venga junta, porque ¿cómo quieres que vengan de Oaxaca, de Chiapas o de otros lugares? ¿Caminando? No creo. Eso es organización, no acarreo.”

Sheinbaum lamentó el accidente ocurrido en Oaxaca, en el que fallecieron 11 personas que regresaban del evento, y aseguró que el gobierno apoyará a sus familias.

“Ellos se juntan y rentan autobuses. Eso es muy distinto a lo que se conoce como acarreo, que es cuando a la gente se le paga o se le obliga a asistir a un evento.”

Periodista señala testimonios de asistentes que se sintieron forzados

Por su parte, Reyna Haydee Ramírez sostuvo que sí hubo casos de acarreo y que algunos asistentes llegaron en contra de su voluntad.

“Me tocó caminar con personas de Guanajuato, algunas eran mayores y tenían problemas en las rodillas. El líder que los trajo los dejó por ahí, en Reforma, y ellos mismos mencionaron que vinieron en camiones organizados.”

La periodista aseguró que algunos burócratas y beneficiarios de programas sociales acudieron por miedo a perder sus empleos o apoyos.

Sheinbaum niega presiones o amenazas

Sheinbaum rechazó categóricamente que alguien haya sido obligado a asistir al evento y pidió que, si existe alguna denuncia concreta, se haga pública.

“Si tienes alguna denuncia en particular, con gusto la atendemos. Pero no puedo aceptar que digas que la gente vino forzada, porque eso no es cierto.”

La presidenta insistió en que la participación fue voluntaria y que el evento no se llenó mediante prácticas de acarreo, sino por el respaldo de la ciudadanía.

“El pueblo de México es más consciente que nunca. La gente se moviliza porque quiere, porque sabe de su historia y de su fuerza.”