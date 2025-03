¿Maltrato animal? Profepa investigará delfinarios de todo México tras caso de Mincho

El delfinario del Hotel Barceló Riviera Maya fue suspendido por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, ello debido a que las instalaciones no cuentan con la autorización de la Semarnat para realizar espectáculos con delfines.

Cabe mencionar que, el hotel continúa operando con normalidad, pero no así el delfinario, por lo que en el recinto no se podrán realizar espectáculos con dichas especies, dado que no cuentan con un protocolo adecuado, y la vida del delfín Mincho estuvo en riesgo.

Delfinarios bajo la lupa

Desde hace más de un mes, la Profepa llevaba inspeccionando el sitio, ya que a través de un video en redes sociales, se observaba a un delfín chocando directamente en el concreto, ello mientras realizaba una acrobacia.

La procuradora de Protección al Ambiente, Mariana Boy comentó que la suspensión es la primera medida que aplicará la autoridad, ya que los trabajos de investigación aún no concluyen.

“Esta es la primera medida que aplicamos a este establecimiento por los hallazgos de nuestra inspección, el trabajo que estamos haciendo no ha concluido. La Profepa está comprometida con asegurar el trato digno a los ejemplares de vida silvestre”, comentó.

En tanto, derivado del este caso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció que realizará inspecciones en todos los delfinarios del país, ello para garantizar el trato digno de los ejemplares en cautiverio.