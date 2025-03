“Es una aberración”: Alito Moreno inicia segundo round contra Gerardo Fernández Noroña

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, protagonizaron un enfrentamiento verbal en el que intercambiaron fuertes declaraciones. Este miércoles 12 de marzo, “Alito” reavivó la polémica, iniciando un segundo round.

Alito Moreno reaviva enfrentamiento con Fernández Noroña

El presidente nacional del PRI aseguró en una entrevista con diversos medios de comunicación que Fernández Noroña era “un animal” y “una vergüenza para el Senado de la República”, como ya lo había expresado el 11 de marzo.

“ Es una aberración , es un ridículo para el Senado de la República, y lo digo en ese lenguaje, duro y soez, claro y contundente, porque así nos entendemos. El pueblo de México sabe lo que queremos decir”, afirmó.

“Tristemente, es una vergüenza lo que representa para el Senado de la República. Yo les preguntaría: ¿quién de sus compañeros salió a solidarizarse con él? Dime uno. Pero, ¿saben cuántos me llamaron a mí para decirme ‘oye, qué bueno, este es un animal, verdaderamente es una vergüenza para Morena’? Esa es la realidad”, añadió.

Hasta el momento, el presidente del Senado de la República no ha respondido a los nuevos insultos de Alejandro Moreno. Pero, ¿cómo comenzó la pelea entre Fernández Noroña y el presidente nacional del PRI?

¿Cómo inició la pelea entre Alito Moreno y Fernández Noroña?

Como te contámos anteriormente en Publimetro México, el 11 de marzo, Fernández Noroña afirmó que Alejandro Moreno debería estar tras las rejas al finalizar su gestión al frente del PRI en 2027. En respuesta, el priista no tardó en criticar el desempeño de Noroña como presidente del Senado.

“Si ese es el presidente del Senado mexicano, Noroña debería estar en un manicomio. Necesita un psiquiatra, un psicólogo. Le deberían dar atención todos los días porque sólo hace tonterías en el Senado, como un vil bufón, un payaso que busca agradar y quedar bien con el gobierno de la República. No lo pelan, no le dan su lugar.”, expresó Alito Moreno.

Por su parte, Fernández Noroña contestó: “Decía mi abuela cuando me enojaba: ‘de tus enojos hago manojos’. O sea, francamente no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política, no tiene vergüenza. No vale la pena darle mayor importancia. Estoy convencido de que debería estar en la cárcel, y también de que mientras siga libre, nos ayudará a terminar de desaparecer al PRI. Es el sepulturero mayor del PRI, y si no me creen, pregúntenle a Manlio Fabio Beltrones”.