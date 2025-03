Desconfianza total: 40% de mexicanos cree que su dinero no está seguro en bancos

Los mexicanos desconfían de los bancos y, lo peor, es que cuatro de cada 10 consideran que su dinero no está seguro si lo deposita o invierte en las instituciones financieras, reveló el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador.

Evidenció que el sistema financiero arrastra un diagnóstico contundente: “Cerca de la mitad de la población considera que las entidades financieras no resolverían sus quejas y reclamaciones, y casi 40% cree que su dinero no estaría seguro en ellas”.

Durante la presentación de resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiara (ENIF) 2024, el funcionario señaló que los bancos e instituciones financiaras deben ir al origen de la crisis de confianza que –precisamente– reporta la ENIF.

Pidió a las organizaciones del sector mejorar la seguridad de sus operaciones, para proteger a la población contra fraudes, estafas y actividades ilícitas que generan potenciales pérdidas al bolsillo de los mexicanos y sus familias.

“Resolver esta situación requiere que las entidades financieras y las autoridades reflexionemos sobre los orígenes de esta desconfianza. Las entidades financieras pueden continuar fortaleciendo la atención que ofrecen y las medidas de seguridad para proteger a la población de fraudes y potenciales pérdidas”, dijo.

“De nuestra parte, continuaremos trabajando en una Estrategia Nacional de Educación Financiera se ajuste a los cambios que estamos experimentando, para que la educación financiera se complemente con la educación digital, cuidando de aquellas poblaciones menos familiarizadas con las nuevas tecnologías y los productos financieros”. — Edgar Amador, titular de la SHCP

¿Cuántos mexicanos desconfían de los bancos?

Al desglosar los datos que reportó el secretario de Hacienda, la ENIF arrojó que alrededor de tres de cada 10 mexicanos (29.5%) no recibe la información necesaria que le permita confiar en los bancos e instituciones financieras en general.

Evidenció que arriba de cuatro de cada 10 personas (45.2%) consideran que dichas entidades –a través de sus productos y servicios– no resuelven su necesidad o los problemas económicos que enfrentan.

Destacó que casi la mitad de la población del país (46.7%) dijo que los bancos e instituciones financiaras no resuelven sus quejas o no saben si pueden ofrecerles una solución al respecto.

Lo peor, es que la ENIF denunció que cuatro de cada 10 mexicanos (39%) no cree que su dinero esté seguro en manos de los banqueros o sus empleados y 41% estableció que las instituciones financieras no protegen sus datos personales.

Para dimensionar la gravedad datos de la ENIF, basta decir que en términos estrictos de población, dichos porcentajes arrojan que 36.6 millones de mexicanos piensan que su dinero no está seguro en el banco o institución financiera.

Mientras que 38.4 millones consideran que el sistema financiero no protege sus datos personales y otros 43.9 millones están seguros de que las empresas del sector no resuelven sus quejas y reclamaciones, que pueden involucrar posibles fraudes, cargos no reconocidos y dudas o posibles inconformidades.

Resultados generales de la ENIF 2021-2024

Crece la inclusión financiera

Población con , al menos, un producto financiero (cuenta de ahorro, crédito, seguro o afore): subió de 67.8% a 76.5% de la población .

, al menos, (cuenta de ahorro, crédito, seguro o afore): . En mujeres la tasa aumentó de 61.9% a 72.8%

la tasa Entre los hombres creció de 74.3% a 80.9%

Grupo de la población con algún producto financiero

Afrodescendiente : 78.4%

: 78.4% Con discapacidad : 77.4%

: 77.4% Indígena adscrita : 67.8%

: 67.8% Localidades de menos de 15 mil habitantes: 65.5%

Hablantes de lengua indígena: 58.2%

Tipos de ahorro más usados

Nomina o pensión : 36.2%

: 36.2% Cuenta de ahorro : 24%

: 24% Cuenta para recibir apoyos de gobierno: 11.6%

Cuenta contratada por Internet o aplicación no bancaria: 10.3%

Sistema de pagos más frecuentes (menores a 500 pesos / 501 o más pesos)

Efectivo : 85.3% / 73.5%

: 85.3% / 73.5% Tarjeta física de crédito o débito : 10.4% / 19%

: 10.4% / 19% Transferencia electrónica o App del celular: 4.4% / 7.6%

¿Quién pagará los gastos de la vejez? (2021 vs. 2024)