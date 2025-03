Corridas de toros con violencia acaban en CDMX: “Es el principio del fin del maltrato animal”

Las corridas de toros con violencia llegaron a su fin en la Ciudad de México. Ahora, el espectáculo será ‘modernizado’ para evitar la muerte de los animales durante o después del acto mediante la prohibición para el uso de objetos punzantes que provoquen heridas, lesiones o la muerte del toro o novillo, situación que fue impulsada por activistas animalistas desde hace varias décadas.

El dictamen aprobado por 61 votos a favor y uno en contra en el pleno del Congreso capitalino, establece que el tiempo máximo de actuación para cada toro o novillo en el espectáculo taurino sin violencia será de 15 y no de 10 minutos, con un límite de ocho y no seis ejemplares por corrida o espectáculo, como se contempló antes de las reservas presentadas.

También implementa sanciones de dos mil a tres mil veces la unidad de medida y actualización vigente por cada animal lesionado o muerto, es decir, alrededor de 339 mil 420 pesos; además, se deberán proteger los cuernos del toro o novillo para prevenir lesiones a otros animales o personas y al finalizar el espectáculo taurino sin violencia, el toro o novillo deberá ser devuelto a la ganadería.

De igual forma, indica que el Gobierno capitalino tendrá que añadir la figura de “espectáculo taurino sin violencia”, a la realización de corridas de toros, novilladas, rejoneo, becerradas, festivales taurinos, a fin de que no se cause ningún tipo de lesión a los animales ni se les provoque la muerte durante o después del espectáculo.

Además, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas prohíbe el uso de objetos punzantes que provoquen heridas, lesiones o la muerte del toro o novillo, como puya, banderillas, estoque, descabellos y puntillas; sólo se podrá utilizar el capote y la muleta.

Previo a la votación, cientos de manifestantes taurinos se dieron cita a las afueras del Congreso de la Ciudad de México para exigir la permanencia del actual formato de las corridas de toros. No obstante, una vez que dio inicio la sesión ordinaria buscaron dar un portazo al Recinto Legislativo, situación que impidieron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); el saldo, un policía con fractura en la nariz y tres taurinos detenidos.

Una vez iniciada la discusión, el coordinador del Partido Verde (PVEM), Jesús Sesma recordó que el 80% de la población mexicana está a favor de erradicar el maltrato en las corridas de toros y agregó que desde hace décadas se ha intentado dialogar con los taurinos “y simplemente no han querido negociar, entender, ni comprender. Se quedaron en el pasado, no se enteraron de que el mundo y las conciencias por fin han cambiado”.

“Piden respeto por un evento de crueldad y muerte. Piden respeto por un gusto adquirido de violencia, pero no puede haber respeto sobre un asunto que solo quiere prolongar la crueldad y el sufrimiento animal convertido en espectáculo. Hoy todos aquellos que no tienen voz, los seres sintientes, han conseguido ser escuchados y, junto con ellos, todos los que creemos en sus derechos, hemos vencido”.

“Es un día para celebrar, porque es el día en que la sociedad civil organizada, triunfó por encima de los intereses particulares. Es verdad que pudimos haber ido mucho más allá en la defensa y protección de los toros con la prohibición total de las corridas; por eso, con todas sus letras este es el principio del fin de la tauromaquia y del maltrato animal en México. Quitarle la vida a un animal por simple entretenimiento ya no tiene cabida en esta Ciudad”.

El coordinador de la Bancada Naranja, Royfid Torres expuso que la regulación de las corridas de toros debe entrar en vigor de manera inmediata, por lo que la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México debe generar en un reglamento de manera abierta, participativa y escuchando a todas las posiciones que conforman este espectáculo.

Mientras la coordinadora del PRI, Tania Larios indicó que el Gobierno de la Ciudad de México tendrá la responsabilidad de dar cumplimiento a esta reforma mediante la expedición de reglamentos y normas secundarias, por lo que exhortó a poner especial atención y agregó que “debe existir la congruencia en la lucha por la justicia animal para no ser hipócritas. Se deben erradicar los rastros clandestinos y garantizar la aplicación de la ley”.

El diputado taurino de Morena, Pedro Haces Lago –el único en votar en contra del dictamen animalista– aseveró que la prohibición total ni la defensa inflexible son respuestas a los desafíos que enfrenta la tauromaquia en la época moderna, sino que, como otras expresiones artísticas y culturales, es necesario modernizarla y adaptarla a la nueva realidad social.

“Han evidenciado su oportunismo político, queriendo cargar una bandera o lucha que no les pertenece, queriendo impulsar la prohibición total de la fiesta brava, a cambio de caerle bien a un sector; el oportunismo político se encuentre en el centro de decisiones trascendentales para nuestra sociedad y a hacer de la congruencia la guía en la vida pública y en la política. Seguiré luchando por una modernización verdadera, justa y eficiente. Porque la cultura no se censura, se entiende. Porque el arte no se prohíbe, se respeta“.

— Pedro Haces Lago