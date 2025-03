Relato de terror: Valentina Gilabert narra el ataque de Marianne Gonzaga

Este miércoles 19 de marzo del 2025, Valentina Gilabert, joven de 18 años que estuvo a punto de morir tras ser apuñalada en reiteradas ocasiones por Marianne Gonzaga, rompió el silencio y narró el terror por el que pasó tras el ataque con arma blanca.

Gilabert dio una entrevista para Nmás, en la que narró los momentos de terror por los que tuvo que pasar desde el ataque de Gonzaga, quien le dio varias puñaladas en diferentes partes de su cuerpo

“Tengo un poco de miedo, nunca pensé que me iba a pasar eso, parece irreal. Tengo tres heridas en el pecho, dos en el cuello, cinco en la mano, una en la cabeza, una en la nariz, y otra en la pierna”, dijo Valentina, quien se encuentra estable, pero no al cien por ciento de su capacidad motriz.

Valentina Gilabert narra el ataque de Marianne Gonzaga

Valentina Gilabert fue muy explícita en el ataque que sufrió a manos de Marianne Gonzaga, quien la atacó por la espalda, supuestamente, en complicidad con la persona que la invitó a beber al departamento.

Gilabert menciona que el día del ataque, fue invitada por una amiga a desayunar, y por la tarde, otra amiga, de nombre Aintzane Ichazo Nucamendi le dijo que fueran a un departamento a convivir.

En el lugar se encontraban Valentina, José (quien supuestamente es el novio de Valentina y el motivo por el cual Gonzaga apuñaló a Gilabert), Aintzane Ichazo Nucamendi y Akram Amir Martínez. Estos últimos salieron a buscar cervezas, dejando a las mujeres solas

“Ellos se fueron por cervezas, en ese momento ella me pidió que fuéramos al baño y ahí estuvimos bastante tiempo y se me hizo raro, después de 10 minutos le dije que saliéramos, y cuando lo hicimos, fui atacada por Marianne Gonzaga, quien me apuñaló por la espalda”, narró Valentina Gilabert.

En el momento del ataque, Gilabert afirma no poder defenderse más allá de que intentó patear a Gonzaga, además de que reveló que su amiga, Aintzane no hizo nada para evitar que fuera acuchillada.

Valentina Gilabert sintió como iba perdiendo la vida

Tras el apuñalamiento de Gonzaga, que le causó graves heridas que hicieron que fuera hospitalizada, Gilabert narra que el traslado en ambulancia fue como “un sueño”, pues sentía como se iba desvaneciendo su vida.

“En la ambulancia le dije a los paramédicos que no sentía mi cuerpo, sentía que me estaba muriendo, no podía hablar, ni respirar, tenía tres fugas en mis vías respiratorias, una en la tráquea y dos en los pulmones.

Tras este ataque, Marianne Gonzaga se encuentra recluida en la cárcel, esperando por su juicio definitivo, mientras que Valentina Gilabert tuvo que pasar cinco días en coma, siete días en terapia intensiva, otros siete en terapia intermedia”.

“Me reconstruyeron la mano, tuve drenajes en los pulmones, y en el corazón, ha sido muy complicado, hasta la fecha sigo teniendo secuelas, no recuperaré al 100% mis pulmones, me canso al caminar”, afirmó Gilabert.