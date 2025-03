¿Chinches en vuelo de México a Francia? Acusan a Fernández Noroña de llevar plaga de insectos a Europa

En los últimos días, ha circulado un rumor inquietante: el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, habría sido el responsable de llevar chinches a Francia tras un vuelo desde México; la historia se encendió cuando un usuario de la red social X (anteriormente Twitter) lanzó la acusación. Pero, ¿qué tan cierta es esta historia? En Publimetro México te contamos.

Gerardo Fernández Noroña en el centro del escándalo... otra vez

Todo comenzó cuando el usuario Guillermo Grinch (@GuillermoBGR) publicó en X que supuestamente Air France había decidido dejar en tierra uno de sus aviones al descubrir una infestación de chinches en un asiento de clase ejecutiva.

La aeronave, que según él llegaba desde México, estaba contaminada, y las acusaciones no tardaron en surgir. Pronto, las miradas apuntaron hacia Fernández Noroña, quien había sido visto en un vuelo hacia Europa. ¿Podría ser cierto?

Las redes sociales no tardaron en arder. Cientos de comentarios se acumularon debajo de la publicación original, acusando al presidente del Senado de haber sido el “portador” de las chinches.

Incluso algunos usuarios compartieron imágenes editadas y burlas , intensificando las especulaciones. A primera vista, todo parecía encajar: un vuelo desde México, chinches en clase ejecutiva, y un político en el centro de la tormenta.

¿Es Fernández Noroña culpable de llevar chinches a Europa?

Sin embargo, tras un análisis más detenido, la verdad salió a la luz. Resulta que la información compartida por @GuillermoBGR estaba basada en una noticia vieja y sin relación con México ni con Fernández Noroña .

La referencia era a un brote de chinches en Francia reportado en 2023 por el medio Wales Online, cuando Air France anunció que dejaría en tierra cualquier avión en el que se detectaran chinches. Este incidente, sin embargo, no tenía conexión alguna con un vuelo desde México, y mucho menos con el presidente del Senado.