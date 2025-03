Segiagua abre denuncia por río de heces fecales que ‘inundó’ tres meses a Insurgentes Sur

A pesar de la clausura, no está claro por dónde se desviarán las aguas negras tras cerrar la conexión irregular.

Una conexión irregular entre el sistema de drenaje sanitario de un edificio y una rejilla de aguas pluviales fue la causa de una fuga constante de aguas negras sobre Insurgentes Sur, justo frente al World Trade Center, en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez.

El caso, denunciado desde hace meses por vecinos y trabajadores de la zona, provocó afectaciones visibles, malos olores y riesgo sanitario, hasta que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) intervino y canceló la descarga el pasado 24 de marzo.

La construcción señalada es el complejo conocido como Downtown Insurgentes, ubicado en Insurgentes Sur 700. De acuerdo con Segiagua, durante inspecciones técnicas se detectó que el drenaje del inmueble estaba conectado de forma irregular a una coladera pluvial —algo expresamente prohibido por la ley—, lo que generó brotes constantes de aguas residuales en plena vía pública.

En un comunicado oficial emitido el 25 de marzo, la dependencia detalló que la conexión clandestina fue suprimida y que se presentará la denuncia correspondiente para deslindar responsabilidades. El acto se realizó mediante la Dirección General de Servicios a Usuarios y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de Segiagua, quienes advirtieron que esta clase de conexiones irregulares ponen en riesgo la seguridad del sistema hidráulico de la Ciudad de México.

Fuga de agua con heces fecales suma un mes sobre Insurgentes Sur Pese a que Publimetro ha expuesto el problema de salud pública, las autoridades no han podido solucionar la fuga que afecta a cientos de peatones

Más de tres meses de fuga de aguas negras

Vecinos y personas que laboran en la zona habían denunciado —desde hace al menos tres meses— que la fuga de aguas negras se extendía por banquetas, se filtraba hacia el registro de agua potable ubicado en la esquina con Luz Saviñón y llegaba a puestos de comida. La situación no solo representaba una afectación en la movilidad peatonal, sino también un evidente foco de infección.

El desarrollo señalado es propiedad de la empresa Be Grand. Según diversas versiones, la administración del predio no atendió las observaciones iniciales hechas por autoridades hidráulicas y detuvo el proceso de regularización de la conexión al no entregar los documentos solicitados por el área de conexiones de Segiagua. Esto mantuvo el problema activo durante varias semanas.

“SEGIAGUA, a través de la Dirección General de Servicios a Usuarios y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, suprimió la conexión y presentará la denuncia correspondiente”

Segiagua suprimió la descarga irregular y presentará una denuncia formal por violación a la Ley de Saneamiento del Agua.

¿Por qué no intervino la alcaldía Benito Juárez?

Debido a que Insurgentes Sur es una vía primaria y en la zona existen líneas de alta tensión, la intervención directa de la alcaldía Benito Juárez no era viable, por lo que el caso fue turnado al Gobierno de la Ciudad de México. La situación obligó finalmente a Segiagua a tomar cartas en el asunto; no obstante, se desconoce por dónde tendrán salida las aguas negras tras la cancelación del registro.

Sin embargo, la autoridad reiteró su compromiso con el manejo adecuado de la infraestructura hidráulica y recordó que las descargas clandestinas están penadas por la Ley de Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México.