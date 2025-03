¿Eres uno ellos? 26% de mexicanos ahorra sin obtener ni un peso de rendimiento

Ahorrar sin recibir ni un solo peso de rendimiento es la triste realidad de uno de cada cuatro mexicanos, que guardan su dinero en su cuenta de débito, fondos y latas de galletas en la alacena, por miedo a perder o malgastar sus recursos.

Una encuesta de Kardmatch, plataforma especializada en reseñas de productos financieros, reveló que 26% de los ahorradores mexicanos comte dicho error y no recibe ningún tipo de rendimiento por su dinero.

Señaló que casi la mitad de los afectados deja su quincena en cuentas bancarias sin rendimiento (46%), como las cuentas o tarjetas de débito, mientras otro grupo mayoritario (41%) recurre a guardaditos en su casa.

Causas de ahorrar sin rendimientos

La encuesta arrojó que las causas de los mexicanos para ahorrar en cuentas bancarias sin rendimiento son:

Temor a perder su dinero , al elegir una opción de inversión inadecuada: 41%

, al elegir una opción de inversión inadecuada: 41% Pensar no tienen capital suficiente para acceder a una cuenta con rendimientos: 38%

para acceder a una cuenta con rendimientos: 38% Carecer de información sobre cómo hacer crecer o invertir sus recursos: 31%

hacer crecer o sus recursos: 31% Evitar trámites: 9%

¿Por qué la gente guarda su dinero en casa?

Kardmatch destacó que las razones principales por las que las personas ahorran en casa son:

Desconfianza en los bancos e instituciones financieras: 41%

e instituciones financieras: 41% Mayor acceso y control del dinero : 34%

: 34% Preocupación por el pago de impuestos : 24%

: 24% Por costumbre o hábitos arraigados en la familia: 24%.

Los porcentajes no suman 100% porque los encuestados eligen dos o más opciones en sus respuestas.

¿Qué hay detrás del ahorro sin rendimientos?

El director general de Kardmatch, Joel Cortés, explicó que los resultados de dicha encuesta demuestran que la falta de educación financiera es la principal razón por la que la gente no obtiene rendimientos por sus ahorros.

Apunó que existe un desconocimiento generalizado sobre la posibilidad de obtener beneficios, incluso con ahorros modestos; “probablemente, porque los bancos no ofrecen este tipo de cuentas o no las tienen visibles, lo que lleva a la gente a pensar que no existen”.

El directivo comentó que, a pesar de los problemas de inseguridad en el país, un segmento importante de la población prefiere guardar el dinero en casa por la desconfianza en las instituciones financieras y la preocupación por el pago de impuestos.