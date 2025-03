Se multiplica el robo masivo de autos en Sinaloa: este es el modus operandi

En los últimos días del mes de marzo, en medio del contexto violento provocado por la lucha entre los cárteles en Sinaloa, se han multiplicado los reportes de robo de vehículos en Culiacán. Las víctimas compartieron su testimonio en redes sociales, y la preocupación ha llegado hasta el gobierno estatal, que respondió con la creación de la Policía Estatal de Caminos.

Crece la crisis mediática ante robo de vehículos en Sinaloa

Una habitante de Culiacán, veterinaria de profesión, compartió un video en su cuenta personal de TikTok contando cómo sobrevivió al robo de su auto realizado por sicarios armados. “Me tocó en un semáforo. Varias personas armadas pues están quitando autos (...) Me dijo: vete. Me cerró la puerta de mi carro y me dejó ir”, contó en su video.

Sin embargo, no ha sido el único caso. Otra usuaria de TikTok también narró su testimonio donde personas armadas robaron su automóvil. En su interior transportaba productos de belleza, debido a su negocio, e incluso destacó que a sus padres también le robaron una camioneta en la carretera.

“Fuimos unas víctimas más de la violencia, de la inseguridad que se vive aquí en Culiacán. Nos despojaron de nuestro vehículo personas armadas a plena luz del día (...) Se nos atravesó un auto, se bajaron dos personas armadas, y nos dijeron que no nos podíamos llevar nada. Me quitaron mi bolsa, yo dejé todo en el asiento”, expresó.

Además de los reportes de robo masivo de autos en las redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Sinaloa ha realizado un mayor número de aseguramientos de automóviles con reporte de robo.

El pasado lunes 24 de marzo, las autoridades de la SSP de Sinaloa detuvieron a dos civiles que viajaban en vehículos robados, con cartuchos de diversos calibres y con una granada de mano. Ante la creciente situación, el gobernador Rubén Rocha Moya informó sobre la creación de la Policía Estatal de Caminos para la vigilancia de las carreteras tras las denuncias