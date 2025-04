PAN busca saber si hubo víctimas originarias de CDMX en el campo de exterminio de Teuchitlán

Ante el panorama de opacidad por parte de la Fiscalía General de la República alrededor del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, diputados locales del PAN, exigieron información sobre posibles víctimas originarias de la Ciudad de México.

La diputada Claudia Pérez Romero –promovente de esta solicitud– advirtió que el crimen organizado no solo impone el terror con asesinatos y desapariciones, sino que ha infiltrado sus tentáculos en todos los niveles de gobierno, en Morena.

“Que se investigue a fondo el caso del campo de exterminio en Jalisco, identificando y desmantelando la red de complicidades que permitió su existencial. En estados como Colima, Michoacán y Veracruz, hay testimonios de jóvenes desaparecidos que, tras ser secuestrados, terminan siendo obligados a trabajar para el Cártel Jalisco”. — Claudia Pérez

La panista dijo que el Estado ha perdido el control del territorio en muchas regiones, y el crimen organizado ha tomado su lugar.

“La Ciudad de México no es ajena a esta crisis. Si bien el Gobierno presume una reducción en la percepción de inseguridad, bajando al 51.5 por ciento en 2024, la realidad en las calles es otra. Los delitos de alto impacto, como homicidios, secuestros y extorsiones, siguen ocurriendo con alarmante frecuencia”. — Claudia Pérez

Tan solo en el primer semestre de 2024, mencionó, los homicidios dolosos en la capital aumentaron un 12 por ciento respecto al año anterior.

“Las denuncias por extorsión subieron un 18 por ciento; el robo con violencia sigue siendo una de las principales preocupaciones en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Xochimilco, a esto se le suma el crecimiento de células criminales en la CDMX, ligadas al crimen organizado que se han extendido su influencia en alcaldías como Venustiano Carranza y Milpa Alta”. — Claudia Pérez

Claudia Pérez precisó que la capital del país ya no es un refugio seguro, y el gobierno local sigue minimizando el problema. “Ante este panorama desolador, no podemos permitir que la impunidad siga siendo la norma. No podemos seguir viendo cómo las fiscalías estatales y federales ignoran las evidencias y protegen a quienes deberían estar tras las rejas. Exigimos que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de la Ciudad de México actúen de manera inmediata y con resultados concretos”.