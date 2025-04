Habitantes de distintas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) han denunciado la emisión incesante de un sonido proveniente, presuntamente, de los altavoces oficiales del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), utilizados regularmente para emitir la Alerta Sísmica.

Según los testimonios, este audio ha sonado de manera intermitente por más de 24 horas, generando ansiedad, nerviosismo y problemas para dormir, lo que ha comenzado a afectar seriamente la salud física y mental de los vecinos.

Altavoces suenan todo el día: Cada tres horas, como reloj

A través de redes sociales, residentes de alcaldías como Tlalpan, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón e Iztapalapa han compartido videos en los que se escucha la misteriosa transmisión. A pesar de las quejas, la situación continúa sin resolverse y muchos desconocen el origen exacto de la voz que suena desde los altavoces.

Nancy Bocanegra , vecina de Tlalpan, relató en entrevista con Publimetro México que desde la madrugada del domingo 6 de abril los altavoces han emitido un mensaje cada tres horas, afectando a los vecinos, así como a pacientes y personal del Hospital General Ajusco Medio, cercano al punto de emisión.

“El sonido comenzó a las 2:48 a.m. del domingo. Luego volvió a escucharse a las 5:48, 8:45 y así cada tres horas. La última vez fue hoy lunes 7 de abril, a las 11:46 a.m.”, detalló Nancy.

Sin embargo, también reportan que entre la carretera Picacho Ajusco y la calle Acanto, hay un poste con los altavoces del C5 que comenzó a donar desde el sábado 5 de abril y hasta el momento no ha dejado de emitir la alerta.

¿Falla del C5? Altavoces repiten aterrador mensaje cada tres horas y enloquecen CDMX Imagen: Nancy Bocanegra, vecina de la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (@PokzBo).

¿Qué dice el sonido emitido por los altavoces de CDMX?

La voz que se escucha a través del sistema de altavoces dice: “ Transmitiendo las 24 horas del día en la frecuencia 170 con potencia de (inaudible)... Sistema de alertamiento de riesgos del Gobierno de la Ciudad de México...” , lo que ha causado alarma entre los habitantes, quienes inicialmente creyeron que el sonido provenía del hospital.

Sin embargo, personal del Hospital Ajusco Medio negó tener control sobre los altavoces y explicó que, según su conocimiento, el sonido es emitido desde el C5. Tanto pacientes como personal médico se encuentran visiblemente alterados, al igual que los vecinos.

“Nos comunicamos también con la alcaldía y no tienen información. Incluso contacté a la concejala de Tlalpan, Fabiola Cerón , quien me confirmó que el C5 le dio la misma respuesta: que no son responsables”, añadió Nancy.

Desesperación y salud afectada: ¿Y ahora quién responde?

Otra vecina de Nancy, habitante de la misma demarcación, presentó una queja ante la alcaldía, donde le recomendaron comunicarse con el Servicio Público de Localización Telefónica (Locatel), el 911 o directamente con el C5.

Por su parte y ante la denuncia de Nancy, Locatel abrió un folio de denuncia con el número SUAC-0704253211210 , aunque el enlace proporcionado (bit.ly/30GxOEW) no ofrece mayor información.

La joven vecina de Tlalpan aseguró que también le han solicitado ayuda a José Salvador Guerrero Chiprés , coordinador general del C5, sin embargo, tampoco les ha dado respuesta a sus denuncias.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial clara por parte del C5 ni de otras autoridades. Mientras tanto, los vecinos siguen buscando respuestas y soluciones ante una situación que, según afirman, ya se ha vuelto insoportable y lso tiene al borde del colapso.

“La molestia en general de la comunidad de vecinos. Nos dicen que con ellos no se arregla, pero tampoco nos dan información sobre quien sí puede solucionarlo. Y ya estamos agotados con esta situación”, finalizó Nancy en un mensaje para las autoridades capitalinas.