“No lo utilizará como un arma”: EE. UU. reclamará el Canal de Panamá ante influencia china

El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó una visita a Panamá con el fin de comunicar los propósitos del presidente Donald Trump en torno al Canal de Panamá y con la finalidad de expulsar la presencia de China. Esto aumenta la tensión global después de los aranceles impuestos contra el país asiático.

Canal de Panamá: ¿arma para China?

Pete Hegseth informó, a través de su cuenta personal en X, sobre su visita al país centroamericano. En primer lugar, compartió algunas palabras sobre su encuentro con el presidente de Panamá respecto a la colaboración bilateral y las condiciones de seguridad que están viviendo ambos países.

"Fue un honor hablar con usted hoy, Presidente José Raúl Mulino. El arduo trabajo de usted y de su país está marcando la diferencia. Una mayor cooperación en seguridad hará que nuestras naciones sean más seguras, fuertes y prósperas”, manifestó el Secretario de Defensa.

Por otro lado, Pete Hegseth estuvo presente en la renovación del Muelle 3 en la Base Naval Vasco Núñez de Balboa. Además, habló respecto al Canal de Panamá, el cual ha permanecido dentro de los objetivos claves del presidente Donald Trump, quien se ha visto interesado en reclamar el paso marítimo y expulsar toda influencia de China.

“China no construyó el Canal, no opera el Canal y no lo utilizará como un arma. Juntos con Panamá como líder conservaremos el Canal seguro y disponible para todos los países. Juntos recuperaremos el Canal de la influencia de China”, puntualizó.

De esta manera, recordó que fueron estadounidenses quienes contribuyeron a la construcción del Canal de Panamá, lo cual originó la iniciativa en el presidente norteamericano de recuperarlo. Por otro lado, Pete Hegseth destacó que desean rechazar toda influencia de China en esta vía comercial, incrementando la tensión ante los aranceles contra el país asiático.