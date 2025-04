“Aunque sea un huesito”: Desgarradora súplica de padres de desaparecidos a Rosa Icela

En un emotivo encuentro realizado en la ExpoReforma, diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para suplicar la entrega de los restos de sus seres queridos. La funcionaria, cuyo apretado horario incluía una visita al Congreso y un compromiso personal en el hospital para ver a su nieto, atendió brevemente a los manifestantes.

La reunión se tornó tensa cuando Rosa Icela intentó retirarse para cumplir con sus compromisos, lo que desencadenó una intensificación de las protestas por parte de los asistentes, quienes exigían respuestas ante la creciente ola de desapariciones en el país.

“Aprovecho para decirles que me voy a retirar para hacer dos cosas. Primero, debo ir al Congreso a recibir a una invitada durante media hora, y segundo, tengo que ir al hospital a ver a mi nieto. No lo he visto en tres días y estoy así porque está en el hospital, pero regresaré con ustedes, aquí estaré”, explicó la secretaria en medio de la creciente tensión.

Protestas aumentan por la falta de respuestas

Los colectivos, visiblemente frustrados por la falta de atención, se opusieron al intento de la funcionaria de retirarse, intensificando sus demandas. Para ellos, las respuestas sobre la localización y el regreso de los desaparecidos es una prioridad urgente.

Uno de los padres presentes, visiblemente angustiado, se acercó a Rosa Icela Rodríguez y, con tono de súplica, pidió que al menos le entregaran “un huesito” de su ser querido. El padre, que lleva años buscando a su hijo, expresó el dolor de no poder darle una “cristiana sepultura”.

“Llevo años buscando, ojalá puedan encontrar, aunque sea un huesito porque lo que quiero es darle cristiana sepultura. No queremos guerra, no queremos violencia, porque creemos en usted,” expresó el hombre, quien al igual que otros padres, busca respuestas del gobierno ante la creciente crisis de desapariciones.

La desaparición forzada es un problema persistente en México, con miles de casos sin resolver. Organizaciones y colectivos han exigido repetidamente al gobierno acciones más efectivas para abordar esta crisis.

En noviembre de 2024, Rosa Icela Rodríguez participó en la Tercera Sesión 2024 de la Agenda Nacional de Coordinación en Derechos Humanos, donde enfatizó la importancia de respetar las garantías constitucionales y atender las demandas de las personas buscadoras y sus familias. ​