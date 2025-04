¿Mexicanos los más infieles? Estudio revela auge en las relaciones no monógamas

En México las relaciones monogámicas están en peligro de extinción, reveló un estudio realizado por Gleeden, una aplicación de citas, y es que el 54% de los mexicanos ha participado en una relación no monogámica, por ello especialistas proyectan que en nuestro país habrá una tendencia hacia la mezcla de relaciones y la soltería.

De acuerdo al informe, la manera más común en que los mexicanos experimentan la no monogamia es la infidelidad, la cual ha sido practicada por el 33%, seguida de las relaciones abiertas con el 26% de los entrevistados.

Otras de las formas de romper con la monogamia, es el poliamor y el swinger que es practicada por el 9% de las personas encuestadas, mientras que la poligamia es la menos común con tan solo el 4%.

Por ello, los especialistas en el tema llamaron a las parejas monogámicas a informarse y acudir a terapia para lograr abrir la relación, en caso de quererlo, y fijar los acuerdos de una relación no monogámica.

La encuesta analizó las tendencias en México, Colombia, Argentina y Brasil, por lo que participaron mil 773 personas, de las cuales el 60% fueron mujeres. El hallazgo fue que más de la mitad de los mexicanos participaron en algún tipo de no monogamia, ello a lo largo de su vida.

“Esto sugiere que, aunque hay interés creciente en explorar relaciones consensuadas fuera de la monogamia tradicional, la infidelidad sigue siendo la forma más común de transgresión a los modelos convencionales”, apunta el estudio.

También, los datos arrojaron que si bien existe interés de los mexicanos por explorar otros modelos de relaciones, hay temor de que la pareja se rompa por experimentar con la no monogamia, por ello solo el 5% de las personas llega a la separación.

En entrevista con Publimetro, la investigadora de Dive México, Stephania Soto comentó que la infidelidad es la forma en que los mexicanos experimentan la no monogamia, ya que en una relación mayor a los diez años se pierde el coqueteo y deseo hacía la pareja.

“En el último estudio que hicimos la infidelidad estaba sobre el 80% de personas que habían cometido infidelidad, esto es super diferente a lo que sucede en Europa, donde son protestantes en algunos países”, expuso.

Asimismo, la directora del Instituto Mexicano de Sexología, Paulina Millán reveló que las parejas monogámicas, están acudiendo a terapia para abrir la relación a otras experiencias, tal como el poliamor o el intercambio de pareja.

Mientras que, en otros casos hacen uso de la Inteligencia Artificial para generar conversaciones sobre lo que sería una pareja perfecta o como un árbitro amoroso, criticó la sexóloga Millán.

“La Inteligencia Artificial puede ayudar a que nos diga cómo podemos hacer una plática con la pareja sobre un tema difícil, y entonces da una serie de tips que saca de otros lugares, las cuales considero que pueden ser buenas”, comentó.

Según la investigación, el 83% de los latinos encuestados considera que los menores de 25 años tienen mayor apertura hacia la diversidad, por lo que se estima que en un futuro no habrá prácticas sexoafectivas, ya que existirá la diversidad relacional.

Respecto a México, el estudio apunta que los jóvenes mexicanos son vistos como la generación que se distancia de la monogamia y los modelos afectivos tradicionales, por lo que están más abiertos a explorar alternativas u otras formas de afectividad.

“La no monogamia es la primera forma de relacionamiento fuera del amor, y se nota porque en Latinoamérica, si bien todas las formas de no monogamia son aceptadas, sigue siendo aceptada y por eso se realiza. México es de los países más altos en infidelidad, sin embargo, es la única práctica no monogámica que no busca un acuerdo con tu pareja”.

— Stephania Soto de Dive México.