A un año del problema por el agua contaminada que apareció en distintas colonias de la alcaldía Benito Juárez, vecinos de la demarcación denuncian que el problema persiste en el territorio, en especial en la Del Valle y Nonoalco, zonas en las que –durante los últimos meses– el suministro del agua ha tenido deficiencias, ya que sale de la llave con colores cafés - amarillentos, y con un aspecto turbio.

Sin embargo, a pesar de que los vecinos denuncian que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) sigue suministrando agua sucia, no es de la misma forma que la que generó controversia hace un año, pues –en ese entonces– resultados de laboratorio confirmaron que en el agua extraída del pozo Alfonso XIII se identificaron compuestos de aceite degradado, derivado de aceites y lubricantes.

Agua contaminada persiste en BJ y se extiende a otras alcaldías de CDMX; van por nuevo estudio

José Luis Maya, vecino de la colonia Del Valle, contó a Publimetro que –a un año del escándalo del agua contaminada– los vecinos de la alcaldía Benito Juárez se han percatado que persiste el problema en la red hidráulica, pues durante los últimos meses, en algunas ocasiones, el agua que sale de la llave es turbia y con colores oscuros, situación que confirma los filtros que han instalado en sus hogares.

“Hay que decirlo como es: antes el agua se veía y olía muy mal, olía a hidrocarburo, a ácidos, olía feo, incluso tocabas el agua y estaba muy grasosa. Pero ahora, –actualmente– ya no tanto; en los filtros lo que está saliendo es que es agua turbia, de colores cafés, amarillentos, tú la tocas y es como si fuera miel que vas tocando y que se va deshaciendo. Esa es la consistencia tiene el contaminante del agua en los filtros que tenemos”, comentó.

Por su parte, Cristina Montemayor, vecina afectada, secundó la preocupación que tienen los habitantes de la Benito Juárez, pues –al igual que hace un año– creen que el agua podría tener: tetracloroetileno, tricloroetileno, benceno y cloroformo, entre otras sustancias que podrían resultar tóxicas para su consumo, lo que podría afectar la salud tanto de vecinos y hasta sus mascotas, quienes se han enfermado gravemente por ingerir el líquido.

“Fíjate que los filtros que hemos puesto salen sucios, salen con un color café rojizo, salen con un líquido como gelatinoso, aceitoso. También en los tanques –por debajo– se acumula poquito de un líquido extraño que no es mugre, que es algo que no es normal que tengas en tu agua. Nosotros llevamos un año con mucha preocupación y con mucho miedo porque no sabemos exactamente qué contaminante hay en el agua; y al no saber qué contaminante hay en el agua, no sabemos el grado de peligro en el que estamos”. — Cristina Montemayor

“Para nosotros, que haya lubricantes o que haya gasolina en el agua, que haya tetracloroetileno en el agua, nos parece significativamente importante para nuestra salud. Y al no decirnos las autoridades qué es lo que hay en el agua, nosotros pasamos por un proceso todo este año de mucho miedo, de mucha preocupación, de buscar soluciones en lo personal y como comunidad. Pero básicamente necesitamos información”, agregó.

Pese a que el titular de la Segiagua, José Mario Esparza prometió a los vecinos que tendrían una respuesta a la solicitud de: “¿cuál es el contaminante del agua?”, José Luis Maya adelantó a Publimetro que en los siguientes días enviarán a un laboratorio de Estados Unidos muestras del agua que ha salido en BJ durante las últimas semanas para cerciorarse que no se sigue consumiendo y utilizando agua contaminada.

“Hay que volver a hacer el estudio por lo mismo, porque no tenemos la certeza de que realmente esa agua nos vaya a hacer bien a cualquier persona. Las mascotas son las que pueden sufrir, porque no tienen forma de decirte el agua está bien, está mal, nada más la toman y se ponen mal. Y si no se llega a nada, tenemos que llegar a la parte legal, porque nosotros estamos en nuestro derecho de exigir agua, está en el artículo 120”. — José Luis Maya

Agua contaminada llega a más alcaldías

De acuerdo con los vecinos de Benito Juárez, el agua contaminada ha llegado a otras alcaldías, como en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Xochimilco, “en este caso hemos hablado con varias personas de estas alcaldías, y digamos que ellos tienen lo mismo que hemos tenido, básicamente hidrocarburos, incluso en unos casos salió la hidracina, en otros casos aparentemente fue algo de diésel”.

José Luis Maya ratificó que en los estudios que se mandaron a hacer salió precisamente que eran hidrocarburos (contaminante en el agua) “y obviamente son las cosas que estamos en común con otras alcaldías que a final de cuentas están también preocupados porque todo mundo sabe que esto va permeando”.

Agua contaminada persiste en BJ y se extiende a otras alcaldías de CDMX; van por nuevo estudio Comparación de filtro limpio y sucio por agua contaminada en la alcaldía GAM

“La Ciudad de México digamos que va en declive, desde Colinas del Sur hacia el Aeropuerto, va en un desnivel y ese desnivel a final de cuentas va a hacer que llegue a todo mundo, a toda la ciudad, que llegue un problema como agua contaminada (...) precisamente si hay algún hidrocarburo que se mostró al manto, pues obviamente va a ir caminando y llegará a más alcaldías”. — José Luis Maya

El vecino de la colonia Del Valle dio a conocer que en los análisis de hace un año, el agua salió contaminada de benceno y cloruros, situación que el Gobierno intentó abatir, pero empeoró al ocasionar otras reacciones químicas, ya que “el Gobierno de que estuvo inyectando todo eso a la red hidráulica para bajar supuestamente los contaminantes, pero lo que hicieron es que se generaron reacciones químicas”.

“Si había algún hidrocarburo en la red, lo hipercloras con el agua, lo que sucede es que empiezan a ser cloroformos, por eso la gente luego estaba tan aletargada y empiezan a generarse muchos conflictos en cuanto a salud que uno no tenía. Ese es un tema muy crítico y que sí salieron en los estudios y por eso estamos pidiendo que se hagan otros estudios para que vean que realmente tengamos primero la certeza de que todo va o espero que estén bien las cosas y que no vuelva a pasar, pero si no que ahí está la prueba de que siguen habiendo cloruros y bencenos”, concluyó.

CDMX legislará agua contaminada

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Federico Chávez Semerena adelantó a Publimetro que en dado caso de que el nuevo estudio que será enviado de Estados Unidos refleja que el agua sigue contaminada, desde el Congreso de la Ciudad de México exigirá la intervención de la Segiagua para acabar con este mal.

“Nosotros vamos a seguir desgastando todos los canales de comunicación con el gobierno para que entiendan que lo último que queremos es politizar sobre este tema. Esperamos que que en esta semana se cumpla lo que él dijo en esta reunión (Segiagua), que es que ya no va a estar resguardada la información, que no es un tema de seguridad nacional, que les va a dar la información de qué es este contaminante que aún se percibe en el agua de Benito Juárez”. — Federico Chávez Semerena

“¿Y hacia dónde lo llevaremos? pues a ser propositivos de cómo debemos resolver el problema para los vecinos, ver si necesitamos más recursos para la Secretaría, ver si tenemos que hacer acciones con las alcaldías y ver qué marco normativo tenemos que dar para que no vuelva a pasar ningún esquema de esto (...) no podemos vivir con incertidumbre de si se contamina en un lado y contamina y mancha todos los demás lugares de la ciudad”, finalizó.