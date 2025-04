Filtran video previo a muerte de Yudiel Flores, youtuber acusado de serios delitos contra niños

En redes sociales se filtró un video realizado por Yudiel Flores Tovar, popularmente conocido en Youtube como “El Coyote Consentido”, quien fue asesinado en una prisión de Chiapas este miércoles 16 de abril, donde se encontraba tras ser acusado por pornografía infantil y violación de menores.

El youtuber fue detenido en mayo de 2021 debido a la divulgación de contenido pornográfico infantil desde 2011 y tras pertenecer a un grupo dedicado al tráfico de migrantes. La Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) lo consideraba uno de los mayores distribuidores de pornografía infantil en el mundo.

¿Yudiel Flores fue amenazado?

Las autoridades del centro penitenciario “El Amate” lo encontraron estrangulado. Las investigaciones apuntan a que mantenía contenido explícito en su celular dentro del penal. Sin embargo, también se encontró otro video grabado el 8 de diciembre, donde Yudiel Flores pronostica su muerte

“Mi nombres es Yudiel Flores Tovar, “El Coyote Consentido”; hoy es 8 de diciembre de 2024, me encuentro en el interior de El Amate (...) Mi vida está en peligro así que si ustedes están viendo este video es porque yo ya estoy muerto", así inició su video.

En su grabación reconoce que el celular lo guardó dentro del penal desde hace más de dos años. El youtuber mostró información sobre cuotas y documentos donde se encargaba llevar el control de nuevos reclusos ingresados en el 2023 bajo amenazas presuntamente de las autoridades dentro del penal.

“En este caso, por mi cabeza se está jugando muchas cosas. Quiero decirles que yo no me voy a suicidar. Yo no tengo problemas con nadie. Que si se dice que a mí me mataron por una rabieta o por alguna cuestión así, es mentira", puntualizó.

Hasta el momento, las autoridades de Chiapas no han informado sobre la existencia del video, aunque continúan las investigaciones, cuya muerte fue calificada como acto de venganza.