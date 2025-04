Vargas Llosa: “Estoy seguro de que la gente dirá cosas malas de mí después de mi muerte”

El fallecimiento del reconocido escritor peruano Mario Vargas Llosa dio pie a numerosos artículos esta semana en la prensa en alemán.El diario suizo Neue Zürcher Zeitung escribe: "Vargas Llosa demuestra de forma impresionante las fuerzas que puede desencadenar la ideología. En su novela 'La historia de Mayta', en la que sigue el desarrollo intelectual de un trotskista peruano, Vargas Llosa muestra cómo se despliegan tales energías en las ideas izquierdistas de salvación del siglo XX. Sin embargo, no todas las obras de Vargas Llosa convencen. Sobre todo en los últimos años, parece que al novelista peruano se le agotaron los temas o las ideas. 'El sueño del celta' o 'Un héroe discreto' no son malos libros, pero sólo pueden igualar en cierta medida las obras anteriores, mucho más enérgicas, del 'joven airado'. No obstante, este peruano políticamente controvertido y personalmente entrañable es uno de los grandes autores del siglo XX, cuyas obras le han valido los más altos reconocimientos literarios -incluidos los Premios Rómulo Gallegos y Cervantes e incluso el Nobel en 2010-.”

"Adiós, Super Mario"

El diario alemán digital ZEIT ONLINE trae una remembranza del escritor en la pluma de su colega Marko Martin: "Y así es como le recuerdo: con su sonrisa casi escandalosamente radiante, el estallido a menudo inesperado de una risa gruñona que no parecía encajar en absoluto con su estatura, pero que sin embargo formaba parte de ella. Con su inmensa simpatía, sin ninguna pretensión, el puro placer del sincretismo, de la contradicción, de la mezcla y de la heterogeneidad en la vida y en la literatura. Habiendo regresado a Patricia tras la separación a finales de 2022, ahora -como reverentemente dicen los obituarios- se ha dormido plácidamente rodeado de su familia en la capital de Perú, Lima. Ignoro si Mario Vargas Llosa conoció alguna vez a su colega polaco Premio Nobel Czesław Miłosz. Pero imagino que este bello verso podría haberle dado a él, el agnóstico confiadamente irónico, un valor adicional al final de su larga y plena vida: 'Salvado, porque con él es eterna, divina maravilla'. Adiós, Super Mario. Y gracias por todo."

El antídoto de la literatura

El periódico alemán Süddeutsche Zeitung recuerda: "En una entrevista concedida al Süddeutsche Zeitung en 2016, Mario Vargas Llosa, que entonces tenía 81 años, expresó un serio temor: 'Estoy seguro de que la gente dirá cosas malas de mí después de mi muerte.” Pero ¿qué sería eso? ¿Es malo decir de un escritor después de su muerte que escribió muchos libros muy buenos y muy pocos malos? ¿Se puede criticar a alguien por haber dado un giro de 180 grados a su postura política una sola vez en más de ocho décadas de vida? ¿Podemos ofendernos moralmente por el hecho de que dejara a su mujer a los 80 años para vivir con otra persona? ¿No tiene todo el mundo derecho a sacar conclusiones radicales de su propia insatisfacción?

El propio Mario Vargas Llosa dijo que 'la literatura surge de una profunda insatisfacción con la propia vida'. Cualquiera que haya producido tanta literatura como Mario Vargas Llosa, más de dos docenas de novelas, además de cientos de ensayos y otros escritos, debe por tanto haber estado muy insatisfecho, podría concluirse. Pero eso sería demasiado miope. Porque Vargas Llosa tenía el antídoto. Estaba muy contento de haber 'encontrado un mecanismo para enfrentarse a lo desagradable a través de la literatura', decía.”

(md/ers)