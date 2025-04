SAT rechaza cientos de devoluciones en pleno Viernes Santo: Usuarios inundan redes con quejas

En pleno periodo vacacional de Semana Santa, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se convirtió en tendencia en redes sociales, especialmente en la plataforma X, debido a una oleada de quejas por parte de contribuyentes cuya solicitud de devolución de impuestos fue rechazada de forma repentina y sin explicación visible.

Desde inicios de abril, miles de personas han presentado su declaración anual, muchas con la esperanza de obtener una devolución automática de impuestos por contar con saldo a favor. Sin embargo, este Viernes Santo, numerosos usuarios comenzaron a reportar que su trámite fue rechazado sin mostrar detalles del motivo en el portal del SAT, lo que ha generado confusión, enojo y preocupación.

“Mi solicitud fue rechazada y no puedo ver el detalle (no existe el botón de consultar detalle)”, escribió un usuario. Otro contribuyente señaló: “Yo la envié el 1 de abril, varios días intento ver el estatus pero dice ‘usuario no tiene permiso para el aplicativo’, hoy sale rechazada pero no permite ver el motivo. No modifiqué ni un solo dato de lo que había precargado el SAT, y la rechazaron”.

Las quejas se acumulan con mensajes como “mi devolución fue rechazada y no hay botón de detalles. Y ustedes de vacaciones. ¿Quién resuelve?”, o “no me gusta el rechazo, pero que sea en días santos duele más, y peor aún si se trata del SAT”, reflejan el malestar generalizado de los contribuyentes.

¿Por qué el SAT está rechazando estas solicitudes?

De acuerdo con la normativa del SAT, la devolución automática de impuestos es un derecho que tienen todos los contribuyentes, siempre que cumplan con los requisitos: haber presentado la declaración anual en tiempo y forma, y demostrar un saldo a favor.

Esto puede deberse a que pagaron más impuestos de los que debían, o a deducciones personales válidas comprobadas con facturas, como gastos médicos, colegiaturas, hipotecas, aportaciones voluntarias a la Afore o gastos funerarios.

De acuerdo con información recabada por el periodista Mario Mendoza, el problema podría ir más allá de lo técnico; en entrevista para Publimetro el expresidente de la Condusef y exdiputado federal, Mario Di Costanzo, reveló que actualmente el SAT enfrenta una crisis de liquidez y está “arañando dinero hasta debajo de las piedras” para cumplir con sus obligaciones presupuestales, lo que podría explicar por qué muchos trámites están siendo rechazados o se están retrasando más de lo habitual.

“El SAT se quedó sin dinero para cumplir con la devolución de impuestos que esperan miles de contribuyentes”, advirtió Di Costanzo. Señaló que ha recibido múltiples quejas de personas, empresas e incluso funcionarios que, a pesar de tener los mismos ingresos y deducciones que en años anteriores, ahora enfrentan un rechazo sin fundamento claro.

¿Qué dice el SAT sobre el “retraso” en las devoluciones?

Tras la circulación de esta información, el SAT refirió que el plazo legal para realizar devoluciones automáticas de impuestos es de hasta 40 días hábiles, por lo que negó que esté retrasando estos reembolsos por falta de recursos económicos. En ese sentido, con base en la normativa vigente, el SAT no incurre en ninguna irregularidad si cumple con las devoluciones dentro de ese periodo establecido.

Según lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, cuando un contribuyente solicita una devolución, la autoridad fiscal cuenta con un máximo de 40 días hábiles para efectuarla, contados a partir de la fecha en que se presentó la solicitud completa, incluyendo el número de cuenta para realizar la transferencia electrónica correspondiente.

Por otro lado, la misma disposición establece que, en caso de ser necesario, la autoridad fiscal puede requerir información o documentación adicional relacionada con la solicitud. Este requerimiento debe realizarse en un plazo no mayor a 20 días hábiles después de haber recibido la petición del contribuyente.

No obstante, ante la oleada masiva de rechazos, el SAT no ha confirmado si existe algún problema interno que afecte los trámites de devolución.