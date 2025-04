¡La fuerza despierta en CDMX! Todo lo que debes saber sobre la Star Wars Convención 2025

La Ciudad de México será sede de una convención especial para celebrar el Día de Star Wars, este próximo domingo 4 de mayo de 2025, fecha en la que fans de todo el mundo rinden homenaje a la saga creada por George Lucas.

La celebración gira en torno al popular juego de palabras “May the 4th be with you”, inspirado en la icónica frase de la franquicia: “May the Force be with you” (*Que la Fuerza te acompañe*).

Star wars Celebration 2025

¿Qué encontraras en la Convención Star Wars?

Por primera vez, una convención reunirá a cuatro actores de doblaje reconocidos por dar vida a los personajes más emblemáticos del universoStar Wars en su versión en español:

Víctor Hugo Aguilar : voz de Mace Windu y de Sylvester Stallone en diversas cintas

: voz de Mace Windu y de Sylvester Stallone en diversas cintas Jess Conde : voz del Emperador Palpatine, el entrañable Duende Verde y otras leyendas de la animación

: voz del Emperador Palpatine, el entrañable Duende Verde y otras leyendas de la animación Carlos del Campo: la inconfundible voz de C-3PO en todas las películas de Star Wars

Galaxias Sonoras: un tributo a Star Wars

Los asistentes podrán escuchar anécdotas, interactuar con los actores y tomarse fotos en un ambiente totalmente inmersivo.

El evento contará con exhibiciones y venta de coleccionables de las principales líneas del mercado: Hot Toys, NECA, Marvel, Hasbro, Star Wars, Super7, Mattel, entre otras.

Así como sables de luz, figuras de edición limitada, cómics, películas, ropa temática y memorabilia oficial.

Convención Star Wars 2025

¿Dónde y cuándo será?

Fecha: Domingo 4 de mayo de 2025

de 2025 Horario: De 11:00 a 17:00 horas

Lugar: Centro de Convenciones Churubusco, CDMX

Entrada libre y gratuita

¿Cómo llegar?

La sede está ubicada a unos pasos de la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro. Solo debes salir del STC y caminar unos metros hasta llegar al recinto.

Desde su estreno en 1977, Star Wars revoluciono el cine, la televisión y hasta la forma en que entendemos la ciencia ficción. Más que una historia de jedis y siths, se trata de un fenómeno cultural que sigue atrapando a las nuevas generaciones.