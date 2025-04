No descartan ciberataque: Pedro Sánchez desconoce origen del apagón masivo en Europa

No descartan ciberataque: Pedro Sánchez desconoce el origen del apagón masivo en Europa

El presidente de España, Pedro Sánchez, se pronunció tras el apagón masivo que dejó a varios países de Europa sin electricidad. Aunque aseguró que aún no se cuenta con información concluyente, no descartó ninguna de las hipótesis planteadas, incluida la posibilidad de un ciberataque.

Durante una conferencia de prensa, el presidente informó que en diversas regiones de España ya se había restablecido el suministro eléctrico, tras el apagón que también afectó a otros países como Portugal, Francia, Italia y Alemania.

España da detalles sobre el apagón masivo que afectó varios países de Europa

“Sobre las causas: todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este apagón. Por ello, pido a la ciudadanía, como hemos hecho en crisis anteriores, que se informe únicamente a través de los canales oficiales. Es mejor no especular; ya sabremos las causas. No descartamos ninguna hipótesis”, declaró Sánchez.

Aunque inicialmente surgió la sospecha de que pudo tratarse de un ciberataque, hasta el momento ninguno de los gobiernos de los países afectados ha confirmado esta teoría. Sin embargo, la declaración de Sánchez de no descartar ninguna hipótesis sigue alimentando las especulaciones sobre la posible causa del incidente.

¿Por qué el apagón masivo en europa podría tratarse de un ciberataque?

España, Portugal, Francia, Italia y Alemania reportaron un apagón masivo, durante las primeras horas del lunes 28 de abril, provocado por una supuesta falla eléctrica que ha dejado a millones de personas sin luz, afectando hospitales, medios de transporte, supermercados, bancos y más, aumentando la sospecha de que pudo tratarse de un ciberataque .

Los gobiernos de los países europeos trabajan para conocer el origen del problema eléctrico que afecta a miles de usuarios de la red eléctrica en el continente. En medio de la crisis, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, lanzó una advertencia que encendió las alarmas.

“Todo apunta a que un apagón de esta magnitud solo puede deberse a un ciberataque ”, dijo, basado en reportes del centro autonómico de ciberseguridad. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno central no ha confirmado esta hipótesis.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el posible ciberataque?

España convocó de inmediato un Consejo de Seguridad Nacional, liderado por el presidente Pedro Sánchez. Mientras que la Comisión Europea también activó sus protocolos y está colaborando para investigar el incidente, en contacto directo con autoridades de España y Portugal.

Francia, por su parte, ofreció apoyo inmediato enviando hasta 950 megavatios de electricidad a la red ibérica. La Red Eléctrica advirtió que el restablecimiento total del servicio podría tomar entre seis y diez horas.

Mientras tanto, Portugal, que también se vio afectado, considera que el problema podría haberse originado en España, aunque aún no hay conclusiones oficiales.