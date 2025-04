"Cónclave": la elección del Papa se convierte en un thriller político

Más de 100 cardenales participarán en el cónclave vaticano para elegir al sucesor del Papa Francisco. El libro y la película "Cónclave" han convertido las elecciones papales en una sensación de la cultura pop.Tras el fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril, el Vaticano tiene la tarea de elegir a su nuevo líder espiritual a principios de mayo. En la Capilla Sixtina, cardenales de todo el mundo votarán a puerta cerrada al jefe de la Iglesia Católica. A este proceso de elección secreto se le conoce como cónclave.

La elección del sumo pontífice entre varios candidatos ha sido objeto de muchas especulaciones, intrigas políticas e interpretaciones artísticas a lo largo de los siglos.

Puesto que los cardenales juran guardar silencio, solo el Papa puede hablar públicamente de las intrigas que se esconden tras una elección.

Una "historia perfecta"

Inspirado por los posibles juegos de poder que impulsan estas votaciones papales, el escritor británico Robert Harris decidió dar vida al enigmático proceso en su exitosa novela de 2016, "Cónclave".

"Se supone que Dios mueve a los cardenales para elegir al Papa, [pero] también hay bastante política en el telón de fondo de las reuniones en la Capilla Sixtina", señaló el autor en una entrevista con la editorial Penguin.

El libro se centra en el decano del Colegio Cardenalicio que elige al sumo pontífice, y su papel en las negociaciones, las agendas ocultas y las filtraciones que preceden a la votación final por mayoría de dos tercios a favor de un candidato sorpresa.

"Me gusta la idea de clausura, y me encanta el breve marco temporal", explicó Harris respecto a su novela, que se desarrolla en las 72 horas que dura ese cónclave. "Me pareció una historia casi perfecta, y me sorprende que nadie la haya abordado antes".

Harris también dijo sentirse atraído por los meticulosos rituales de las votaciones que se realizan y repiten antes de que los votos sean quemados.

No obstante, cuando las facciones opuestas defienden sus argumentos, la ceremonia sagrada para elegir al líder espiritual de unos 1.300 millones de personas en todo el mundo también puede ser "profana", sostiene el autor británico.

Robert Harris ha calificado el cónclave de "elección máxima".

"Cónclave" en la gran pantalla

El thriller papal de Harris fue adaptado a la gran pantalla en 2024. La película de Edward Berger incluso ganó un Óscar, menos de dos meses antes de la muerte del Papa Francisco.

Protagonizada por Ralph Fiennes, como decano del Colegio Cardenalicio, y con la participación de Isabella Rossellini, en el papel de una venerable monja, la película de ficción levanta el velo sobre las intrigas del ritual del cónclave enclaustrado.

Con ocho nominaciones a los Premios Óscar, el drama vaticano también ha contribuido a convertir el cónclave en un fenómeno de la cultura pop, justo en vísperas de la primera votación papal desde 2013.

Sin embargo, la representación del cónclave en la película también ha suscitado fuertes críticas.

La publicación católica independiente Missio Dei calificó la película de "tergiversación del proceso de elección papal", ya que está "dramatizando conflictos internos y mostrando a la Iglesia como políticamente motivada".

En opinión de Christina M. Sorrentino, profesora de teología, la película se enfoca en "escándalos y luchas de poder" y acaba "perpetuando estereotipos negativos sobre los líderes de la Iglesia".

Triunfo de la "moral cristiana"

Robert Harris, en cuyo libro se basa la película, ha subrayado su respeto por el ritual de elección papal.

En declaraciones a la agencia de noticias The Associated Press, el autor expresó su deseo de que en el próximo cónclave triunfe la moral cristiana.

"Quién sabe lo que nos depara el futuro, pero el propósito de la Iglesia es defender ciertos valores eternos, valores cristianos", dijo Harris en una entrevista concedida en abril al periódico Boston Globe.

Y agregó que "[estos valores] no son necesariamente los mismos que los de Elon Musk y Donald Trump y la AfD en Alemania".

