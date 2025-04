El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) realizó una visita de verificación que derivó en la colocación de sellos de suspensión por no contar con programa interno de protección civil en la institución educativa con denominación Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, ubicada en la calle Mariano Azuela de la colonia Santa María la Ribera, tras la muerte de un menor de edad.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega hizo un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Fiscalía General del Estado de Morelos para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes tras las denuncias interpuestas por alumnos y padres de familia por presuntos actos de violencia en el campamento y al interior del plantel educativo, luego de que el fin de semana se diera a conocer el fallecimiento de Erick, un menor de 13 años durante la actividad que se desarrollaba en el estado de Morelos.

“Hasta el momento es lo que determinó el INVEA, esperamos que la Fiscalía (General de Justicia) de la Ciudad de México, con las investigaciones que están abriendo de todas las denuncias que están haciendo los demás niños haga lo que viene, que es ponerle sellos para resguardar el inmueble”. — Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega informó que, desde el primer contacto, su administración ha brindado acompañamiento integral a Erika, la madre y a la familia del menor fallecido, así como a 30 estudiantes más, quienes se atrevieron a levantar la voz para señalar presuntos actos de violencia sufridos al interior de la escuela que brindaba formación militarizada. Todos ellos, informó, continuarán recibiendo asesoría legal y psicológica durante este proceso.

Suspenden Academia Ollin Cuauhtémoc por muerte de menor de edad Alcaldía Cuauhtémoc

Detalló que continuarán brindando asesoría a las familias de los 30 estudiantes -que presuntamente sufrieron actos de violencia- para que formalicen su denuncia ante las autoridades correspondientes; refirió que hasta el momento se han presentado seis de ellas ante la FGJ y reiteró el llamado a las autoridades para realizar una investigación exhaustiva y no revictimizar a los estudiantes.

Luego de informar que presentó un oficio ante la SEP para solicitar lo anterior formalmente, llamó a no politizar la situación, “más allá de colores partidistas, se trata de que le den la cara no solo a Erika, sino a todas las madres y padres que no quieren que sus hijas e hijos vuelvan a este plantel y que necesitan una solución para no perder el año escolar y su dinero”.