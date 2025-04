En pleno corazón de la Ciudad de México, un joven en situación de calle se ha robado la atención de millones gracias a su personalidad y su estilo inconfundible al hablar y caminar. Conocido como la “Diva Indigente”, este carismático personaje se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales, cautivando tanto a usuarios de TikTok como al reconocido diseñador Mitzy.

Todo comenzó cuando Henry Buitron, creador de contenido, decidió grabar su encuentro con el joven a quien veía con frecuencia en la zona de Reforma. En el video, Buitron le ofreció llevarle ropa, ya que el joven vestía prendas en mal estado: un pantalón roto, los restos de una camiseta que dejaban su torso descubierto y una chamarra visiblemente sucia. Pero lo que realmente sorprendió a los internautas no fue su aspecto, sino su respuesta cargada de actitud y humor.

“Pero que sea carísima, si no, no. Si vas a Fábricas de Francia, sí”, respondió con seguridad, y al escuchar el nombre de Mitzy, no dudó en replicar: “De Mitzy, super wow”.

Esa frase fue suficiente para catapultarlo a la fama en TikTok. El video rápidamente acumuló millones de vistas y dio origen al apodo con el que hoy es reconocido: la “Diva Indigente”.

¡Mitzy te está buscando!

La historia no quedó ahí. Mitzy, al ver el video, se conmovió y decidió contactarlo para obsequiarle un vestido hecho a su medida. La reunión entre ambos fue registrada en TikTok y se convirtió en otro éxito viral, alcanzando otros tantos millones de reproducciones en apenas un día. Durante el encuentro, la “Diva Indigente” no dudó en decirle al diseñador que desea llevarse el vestido “a la tumba”.

¿Cómo lucía la “Diva indigente” antes de vivir en la calle?

De acuerdo con Dulce Gipsy, de Badabum, el célebre personaje de redes sociales se llama Jonathan y soñaba con ser estilista, pero desde hace tres años su vida dio un giro que lo llevó a vivir en un albergue.

Foto: (Badabun)

En ese sentido, la conductora aseguró que una amiga de Jonathan fue quien le dio la información, pero que quería conservar el anonimato. Según lo que dijo la amiga misteriosa, la Diva indigente habría sufrido mucho en el pasado