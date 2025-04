“Recuperamos tu dinero”: Cazan en Facebook a víctimas de fraude... para estafarlas otra vez

En los últimos cuatro meses han surgido más de una decena de sitios web con apariencia legal que prometen recuperar dinero perdido en estafas, pero que en realidad aplican un segundo fraude. La mayoría fueron creados entre enero y abril de 2025 y usan publicidad en redes sociales para llegar a víctimas mexicanas.

El nuevo blanco de los estafadores en México no son quienes buscan invertir, sino quienes ya fueron engañados. A través de páginas recién creadas, con nombres institucionales y logotipos apócrifos del gobierno, varias supuestas “agencias de recuperación” ofrecen ayudar a recuperar dinero perdido en fraudes anteriores. Pero hay una trampa: piden un nuevo pago por adelantado y desaparecen.

Una investigación de Publimetro México detectó al menos siete portales falsos creados recientemente que operan bajo este esquema, algunos con publicidad activa en Facebook dirigida a usuarios mexicanos. Entre ellos están Icarlatam (o Icar Latam), OCRVIF, Apoyo en Prevención y Recuperación Anti Fraude, y Federal Associate Comission.

El esquema se repite con ligeras variaciones:

Las plataformas utilizan WhatsApp, Telegram, formularios en línea y bots con lenguaje técnico que busca generar confianza.

Uno de los sitios más activos es ICARLATAM, con presencia en web y redes sociales. Se hace llamar “International Centre for Asset Recovery of Latin America”, y contacta a usuarios a través del número +61 485 971 203 (prefijo de Australia).

En Facebook, tiene una página pública con 12 seguidores y sin verificación oficial. Se creó apenas el 21 de enero de 2025.

Alonso ‘N’, víctima de un fraude en inversiones, fue contactado semanas después por ICARLATAM. Le aseguraron que habían recuperado sus 22,340 pesos mexicanos, depositados en una cuenta de Bank of America, y que sólo debía pagar 250 dólares (cerca de 5 mil pesos) para liberarlos. Una supuesta abogada le ofreció acompañamiento legal.

“Fui víctima de un fraude y di por cerrado el asunto. Sin embargo, hace unas semanas me contactaron por correo electrónico informándome que supuestamente habían recuperado ese dinero. Me enviaron un enlace a su página web, donde aparece una cantidad que —según ellos— lograron recuperar a través de denuncias en Estados Unidos. Afirman que soy uno de los afectados y ahora me piden una identificación oficial y una cuenta para hacer el depósito”

— Alonso 'N' , quien fue asesorado posteriormente y así logró no caer en dicha estafa