“Son puros engaños”: Joven cuenta su reclutamiento forzado por el CJNG

El periodista Luis Chaparro, director del medio Pie de Nota, realizó una entrevista a un joven que fue reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En medio de sus declaraciones, reveló los engaños y el modus operandi que realizan los colaboradores del crimen organizado.

Esa entrevista continúa las investigaciones en torno a las prácticas de reclutamiento que se conocieron a partir del hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán.

Entrevista a hombre reclutado por el CJNG

Al inicio de la entrevista, el joven —que pidió permanecer en el anonimato— relató cómo fue víctima de engaños por parte del crimen organizado, quienes lo atrajeron con falsas ofertas laborales y de la estancia de un mes junto con más de cincuenta personas.

“Yo soy de Guadalajara y a mí me reclutaron pues con engaños, de que supuestamente para estar ahí patrullando en la ciudad, andar que de escolta (...) Ocupamos ir una diestra, y en esa diestra teníamos que ir como 30 días”, especificó.

Sin embargo, ya en el sitio donde terminó recluido el joven entrevistado, fue adiestrado para el uso de armas. Cuenta la extensión de días en su confinamiento y su estancia en el cerro en búsqueda de alimento. Recordó que su contacto con el crimen organizado fue a través de la red social Facebook, así sucedió su reclutamiento

“A mí me reclutó el Cártel Jalisco Nueva Generación (...) Fue a través de Facebook porque sí veía los estados de la gente y yo les preguntaba yo también acá cómo es el business”, expresó.

Al final, comparte un reflexión y una recomendación para la juventud, con el fin de evitar el contacto con el crimen organizado a través de las redes sociales.

“Así como se las cuentan la verdad no va a ser (...) Ya que estas ahí con El Primo, ya no hay vuelta atrás. Y ahora sí que es donde te dicen que si no cooperas, pues ta van a matar a ti y a tu familia y a todos tus seres queridos” concluyó.