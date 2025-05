Caos en la Del Valle tras persecución de hombres armados; hay carros destrozados

Un conductor de un vehículo particular fue víctima de una persecución y embestida por parte de dos camionetas con hombres armados a bordo, en calles de la Colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 3 de mayo de 2025 y sorprendieron a varios automovilistas que se vieron atrapados en medio de la persecución. Los agresores viajaban en una camioneta blanca y en otro vehículo de mayor tamaño, lo que generó una escena de tensión y caos vial en la zona.

Hombres armados acechan a conductor de auto particular en la Del Valle

Los hombres armados intentaron detener al conductor de un automóvil Nissan Versa, quien, al percatarse de que los sujetos portaban armas largas, decidió huir del lugar. Su reacción desató una persecución que terminó con varios vehículos involucrados en choques.

De acuerdo con el reportero Joel Valdez, el conductor del Versa “se espantó” al ver la presencia de los hombres armados y trató de escapar. Sin embargo, fue alcanzado e interceptado por las camionetas, que embistieron su unidad hasta obligarlo a detenerse.

Fue en ese momento cuando los tripulantes descendieron con armas largas y amagaron al conductor. Ahí mismo, los sujetos afirmaron ser elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México (PDI-CDMX) y procedieron a revisar el vehículo ante la presunta sospecha de alguna actividad ilícita.

No obstante, las camionetas que participaron en la acción no tenían logotipos ni señalamientos oficiales visibles, lo que generó mayor tensión entre quienes presenciaron el hecho. Tras la revisión, no se encontró ningún indicio que relacionara al conductor con algún delito.

Los tres vehículos involucrados en el incidente resultaron con severos daños materiales. De acuerdo con el reportero Joel Valdez, el “susto” que vivió el conductor del Nissan Versa solo podrá ser atendido con la intervención de las aseguradoras, encargadas de cubrir los daños ocasionados durante la persecución.