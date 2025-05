¡Alerta! Banco del Bienestar sin fondos para pensiones de adultos mayores

El Banco del Bienestar se quedó sin dinero para el pago de la pensión de adultos mayores y, por lo menos, enfrenta un retraso de cuatro días en el depósito de los recursos de este programa social.

El expresidente de la Condusef Mario Di Costanzo, denunció que el gobierno federal se quedó sin fondos para cumplir con el pago oportuno de la pensión de 12.4 millones personas.

Señaló que, tal como sucede cada bimestre, los beneficiarios del programa esperaban su dinero desde el pasado viernes 2 de mayo de 2025 y, con ello, disponer de los seis mil 200 pesos que les entregan cada bimestre.

Pero, apuntó el también exdiputado federal, cientos de adultos mayores hicieron filas en las sucursales del Banco del Bienestar, “bajo el solazo”, pero todos recibieron la misma respuesta “no ha cae el dinero”.

Crece la cantidad afectados

Di Costanzo indicó que, entre el viernes pasado y el martes de esta semana recibió más de un centenar correos y múltiples mensajes en las redes sociales, donde la gente expresa su preocupación por que no les han pagado la pensión.

“Los adultos mayores están en ascuas y confundidos por que se atravesó el 1 de mayo –Día del Trabajo– y no sabían si este 5 de mayo abrirían las sucursales, lo que motivo a que cientos se quejaran; por eso, subí varios mensajes a X y ahí se puede ver cómo las personas confirma la falta de pago.

“Tengo muchas respuestas de adultos mayores que dicen: ¡Sí, es cierto! No me ha llegado mi pensión, me están dando largas. Y esto lo están aprovechando para que no cobren todo y sigan jineteando el dinero como sucedió con los retrasos en las devoluciones de impuestos en el SAT”, señaló el expresidente de la Condusef.

¿Por qué se retrasaron las pensiones?

Mario Di Costanzo explicó a Publimetro que la falta de dinero para las pensiones de adultos mayores es resultado de la mala planeación financiera y la aprobación recursos muy limitados para fondear el programa.

Indicó que, en 2025, los fondos federales no aumentaron ni 5%, cuando al final del sexenio pasado se incrementó casi 40%, precisamente para garantizar los depósitos de las personas inscritas y cubrir la inscripción de quienes cumplen 65 años cada año.

De acuerdo con el presupuesto federal, aprobado por la Cámara de Diputados, el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibió las siguientes partidas:

2023 : 335 mil 499 millones 397 mil 934 pesos

: 335 mil 499 millones 397 mil 934 pesos 2024 : 465 mil 48 millones 652 mil 27 pesos

: 465 mil 48 millones 652 mil 27 pesos 2025: 483 mil 427 millones 619 mil 205 pesos

Puntos clave:

De 2023 a 2024 , el presupuesto aumentó 38.61%

, el presupuesto aumentó 38.61% De 2024 a 2025 , el presupuesto repuntó 3.85%

, el presupuesto repuntó 3.85% El aumento en los fondos para este año es 10 veces inferior al incremento de 2024.

¿Cuándo pagarán las pensiones?

De acuerdo con la información que se publicó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el pago de las pensiones de adultos mayores arranca este miércoles 7 de mayo de 2025.

Reportó los depósitos y disposición del dinero comenzará según la primera letra del apellido de los beneficiarios, arrancado con la “A”, “B” y “C” para esta misma semana y finalizando con la “W”, “X”, “Y” y “Z” el próximo viernes 30 de mayo.