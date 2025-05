¿Pusieron a Valeria Márquez? Surgen teorías tras asesinato en plena transmisión en vivo

El asesinato de la influencer y empresaria Valeria Márquez, ocurrido el pasado 13 de mayo durante una transmisión en vivo desde su estética Blossom en Zapopan, Jalisco, sigue generando conmoción.

Más allá del impacto del crimen —grabado en tiempo real—, nuevas teorías han surgido entre sus seguidores, especialmente en torno a una amiga cercana: Vivian de la Torre, también creadora de contenido.

Durante el live, Valeria había expresado sentirse “ondeada” e incómoda por la presencia de varios supuestos repartidores que llegaron con entregas sospechosas. Pese a esto, permaneció en el negocio. ¿Por qué no se fue? Algunos usuarios creen que fue por insistencia de Vivian, quien, según testimonios de los fans conectados, le pidió que no se fuera del salón hasta recibir un obsequio.

“Ya me voy, porque ya me ondeé”, dijo Valeria en la transmisión en vivo

En el video, Valeria se muestra nerviosa y menciona que quiere irse. Sin embargo, también afirma que Vivian quiere verla y que espera un regalo. “Rápido, pendeja, que me tengo que ir”, se le escucha decir, aludiendo a los mensajes que su amiga le habría enviado.

Poco después, el presunto asesino —haciéndose pasar por repartidor— entra, pregunta por Valeria, y al confirmar su identidad, le dispara en tres ocasiones. Valeria cae frente al escritorio donde grababa y su empleada termina la transmisión.

¿Quién es Vivian de la Torre?

Vivian de la Torre es una influencer tapatía con presencia en TikTok y otras redes sociales. Su amistad con Valeria era conocida públicamente. Sin embargo, luego del crimen, surgieron teorías sobre su posible involucramiento, especialmente porque en la grabación se alcanza a ver el rostro de una mujer con gran parecido a ella.

Vivian no ha negado que sea ella quien aparece al final del video, y aunque no ha sido señalada oficialmente por las autoridades, la percepción pública la ha colocado bajo sospecha. Hasta ahora, no se ha confirmado su participación en los hechos, pero el tema ha encendido la conversación en redes, donde muchos se preguntan si Valeria fue “puesta”.