CDMX: Hombre amenaza con arma de fuego a joven por estacionarse frente a su casa en alcaldía Álvaro Obregón

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, un joven fue amenazado con un arma de fuego tras haberse estacionado momentáneamente frente a una cochera en la colonia Guadalupe Inn, perteneciente a la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

El hecho fue documentado por el propio joven, quien compartió en redes sociales el material que muestra parte del altercado, éste se detuvo unos momentos frente a la entrada de un domicilio, lo que provocó la molestia del dueño de la casa.

“Voy a tomar los datos de tu placa y te voy a buscar”

En el video, se escucha al hombre exigirle que se retire del lugar, argumentando que está obstruyendo su entrada. El tono del reclamo fue escalando hasta convertirse en una amenaza directa: “Voy a tomar los datos de tu placa y te voy a buscar”, dijo el hombre.

Al iniciar el video se aprecia cómo el individuo tiene a la vista un arma de fuego, pero al percatarse que estaba siendo grabado la cubre con su playera. Durante la discusión, el joven insistió en que estaba siendo amenazado y dejó constancia en video de lo que ocurría.

“Aquí está el señor, está diciendo que va a tomar mis placas y me va a buscar”, narra mientras graba. En el mismo material se escuchan frases como “no me grabes, te lo prohíbo”, mientras el hombre exige reiteradamente que se mueva del lugar.

El joven no ha informado si presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público. Por lo pronto, el caso ha encendido el debate sobre el comportamiento agresivo entre particulares en la vía pública y el uso de armas en situaciones cotidianas.