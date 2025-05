Van por ‘Casa de Medio Camino’ para mujeres reclusas en CDMX

Desde el Congreso de la Ciudad de México buscan que se habiliten “Casas de Medio Camino” para mujeres privadas de la libertad que están a punto de recobrar su albedrío, a fin de resignificar sus derechos humanos.

La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso CDMX, Rebeca Peralta pidió que el Gobierno capitalino habilite “Casas de Medio Camino”, ya que la gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad ya fueron abandonadas por sus familias, por lo que es necesario que exista un espacio de alojamiento temporal que las ayude en su proceso de reinserción social.

“Muchas mujeres al cumplir su condena que les fue impuesta y recobrar su libertad, se encuentran en la disyuntiva de recurrir a actividades ilícitas simplemente para sobrevivir; no es una ficción, es la cruda realidad que enfrentan las mujeres al recobrar su libertad sin un apoyo fundamental, sin un lugar seguro y estructurado donde inicie su camino a la reintegración”.

Ejemplo de ello es el caso de Karla Fernanda, una joven que tiene discapacidad intelectual que provoca que tenga mentalidad de una niña de 7 años.

Hace poco, explicó, fue absuelta del delito que se le acusaba después de estar tres años en el Centro de Reinserción Social de Tepepan.

Añadió que la mujer tiene espectro autista, no cuenta con familiares y tampoco con una red de apoyo ni hogar. Fue liberada sin llevar un proceso de reinserción social como el de los hombres en prisión.

“A Fernanda la fueron a dejar a un IASIS, ya no está ahí, no sabemos dónde está, no tiene familia y les puedo asegurar, desgraciadamente, que a ella la van a violar y en su defensa puede matar o incluso la pueden matar, por eso es necesario estas Casas de Medio Camino para mujeres”.

— Rebeca Peralta