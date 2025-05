Caos digital en X: usuarios reportan caída de la plataforma de Elon Musk

Durante la mañana de este jueves 22 de mayo, usuarios señalaron que la red social X (antes llamada Twitter) presentó fallas e interrupciones dentro de la plataforma. Esta caída de X afectó a miles de internautas, quienes manifestaron sus denuncias e intentaron entrar a la aplicación en diversas ocasiones.

¿Se cayó X?

"Los reportes de los usuarios indican posibles problemas con X“, indica la página Downdetector, una página digital que proporciona información a los usuarios sobre el estado de las plataformas en tiempo real. Además, especifica que los problemas se empezaron a presentar desde las 09:00 de la mañana y se incrementaron durante la siguientes horas.

El mayor porcentaje en el número de afectados (alrededor del 72%) tuvieron interrupciones con la conexión al servidor. Por otro lado, alrededor del 17% presentó problemas al iniciar sesión; mientras que la aplicación también falló para un 11% de los afectados.

Hasta el momento, X no ha emitido algún comunicado sobre la caída que afecta a los usuarios. Sin embargo, este tipo de fallan son momentáneas y no cubre a un sector grande de los usuarios, por lo que se espera el restablecimiento del servicio normal de la aplicación.

¿Qué hacer si X sigue sin funcionar?

En caso de una caída general de la plataforma X, lo primero es verificar si se trata de una falla masiva mediante sitios como Downdetector o Is It Down Right Now. Estas herramientas permiten confirmar si otros usuarios experimentan el mismo problema dentro de la red social.

También es útil consultar otras redes sociales como Facebook, Instagram o Reddit, donde suelen circular reportes en tiempo real. Se recomienda no borrar la aplicación ni realizar cambios en la cuenta hasta que el servicio se restablezca.

Una vez reactivado, es posible reportar el fallo desde la app en el apartado de ayuda.