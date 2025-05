Fallece Sebastião Salgado, reconocido fotógrafo brasileño, ¿de qué murió?

Durante la mañana de este viernes 23 de mayo se comunicó el fallecimiento de Sebastião Salgado, reconocido fotógrafo brasileño, a la edad de 81 años de edad. Su vida y obra fueron retratadas en el documental La sal de la tierra (The Salt of the Earth, 2014).

También era reconocido como un defensor del medio ambiente y fundó el Instituto Terras en Aimorés, Brasil, y la institución benefició proyectos de reforestación.

Fallecimiento de Sebastião Salgado

“Con gran dolor, anunciamos el fallecimiento de Sebastião Salgado, nuestro fundador, maestro e inspiración eterna. Sebastião fue mucho más que uno de los mejores fotógrafos de nuestro tiempo. Junto a su compañera de vida, Lélia Deluiz Wanick Salgado, sembró esperanza donde hubo devastación (...) Tus lentes revelaron el mundo y sus contradicciones”, menciona el comunicado oficial.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Según el medio O Globo, la información sobre su deceso fue proporcionada por una fuente cercana a la familia.

“Salgado no sólo utilizó sus ojos y su cámara para retratar a la gente: utilizó también la plenitud de su alma y su corazón“, expresó el presisdente de Lula da Silva.

¿Quién era Sebastião Salgado?

Sebastião Salgado es un destacado fotógrafo brasileño nacido en 1944 en Aimorés, Minas Gerais. Inició su carrera como economista, pero en los años setenta se dedicó por completo a la fotografía. Su obra, siempre en blanco y negro, se caracteriza por un estilo sobrio que resalta la dignidad humana.

Salgado ha documentado temas como la pobreza, el trabajo, la migración y la naturaleza en peligro. Entre sus proyectos más reconocidos están Workers, Migrations y Genesis, este último centrado en paisajes vírgenes y culturas ancestrales.

Junto a su esposa fundó el Instituto Terra, dedicado a la reforestación en Brasil. Su trayectoria ha sido premiada internacionalmente y fue retratada en el documental La sal de la tierra (2014).