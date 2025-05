Meta quiere tus datos personales y así puedes defenderlos

La matriz de Facebook e Instagram usará datos personales de usuarios para entrenar su IA. Oponerse no es fácil, pero no es imposible.El consorcio estadounidense Meta quiere utilizar los datos personales de los usuarios de sus plataformas Facebook e Instagram para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Quien no quiera que sus datos sean utilizados deberá rechazar activamente la opción. El plazo para ello expira el lunes 26 de mayo de 2025.

¿Para qué quiere utilizar Meta los datos?

Meta quiere entrenar sus modelos de IA con la mayor cantidad de datos posible. Por ejemplo, se quiere mejorar el chatbot Meta AI, que está integrado en el mensajero WhatsApp. Meta también está trabajando en otros modelos, como Llama, un llamado modelo de lenguaje grande al que se puede acceder a través de la plataforma Azure AI de Microsoft.

¿Qué datos quiere utilizar Meta?

Meta quiere utilizar toda la información disponible públicamente. Esto incluye, por ejemplo, la información que los usuarios de Facebook e Instagram proporcionan sobre sí mismos en sus perfiles, así como publicaciones, fotos, vídeos, comentarios en otras entradas y reacciones como los "Me gusta". En este caso, "público" significa que la visibilidad del contenido no está ya restringida en la configuración del perfil. Además, Meta dice que sólo quiere utilizar información de usuarios adultos.

¿Está permitido que Meta haga eso?

La organización austriaca de protección de datos None of Your Business (Noyb), por ejemplo, cree que Meta viola la legislación de la UE al no obtener explícitamente el consentimiento de los usuarios para utilizar sus datos. En cambio, los usuarios sólo tienen derecho a oponerse, lo que significa que deben tomar medidas ellos mismos.

El centro de asesoramiento al consumidor de Renania del Norte-Westfalia presentó una solicitud urgente ante el Tribunal Superior Regional de Colonia para impedir que el entrenamiento de IA comience el lunes. Sin embargo, el tribunal rechazó esta afirmación y se remitió a una evaluación correspondiente realizada por la autoridad de protección de datos irlandesa responsable de Meta. No existe ninguna violación del derecho de la UE.

¿Por qué es controvertido el uso de los datos?

Se sabe poco sobre el uso exacto de los datos. Tampoco está claro si Meta pretende proteger los datos personales y, en caso afirmativo, cómo lo hará, o incluso cómo podrá hacerlo una vez que se hayan incorporado a la IA. Además, el modelo de lenguaje Llama es un modelo de código abierto, lo que significa que es de libre acceso. "Esto significa que Meta difícilmente puede recuperar o actualizar un modelo después de su lanzamiento", explica Noyb.

Según una encuesta de los proveedores de correo electrónico web.de y GMX, una gran mayoría de usuarios de Internet en Alemania también son críticos con el entrenamiento de la IA con datos de usuarios de empresas como Meta. El 76 por ciento de los encuestados rechaza que las empresas alimenten su IA con datos personales sin permiso previo.

¿Puedo rechazar este uso posteriormente?

Según Meta, el uso de los datos se puede revocar en cualquier momento, aunque todos los datos hasta ese momento almacenados en Facebook o Instagram seguirán siendo utilizados. Los expertos creen que, dado el estado actual de la tecnología, no es posible eliminar posteriormente datos de una IA. Marcel Schrems, activista en materia de protección de datos de Noyb, considera que se trata de una violación del derecho al olvido garantizado por la legislación de la UE.

¿Cómo puedo rechazar el uso de mis datos?

Meta no se lo pone fácil a sus usuarios. La empresa ha creado un formulario de objeción, al que se puede acceder para Facebook en y para Instagram en. No es necesario rellenar el campo destinado a la justificación escrita de la objeción.

El formulario también se puede encontrar en las respectivas aplicaciones, pero está bien oculto. En la aplicación de Instagram, se puede encontrar en la subsección "Centro de privacidad” de la configuración del perfil. En la aplicación de Facebook, hay un elemento "Política de privacidad” en el menú de configuración. Si se utiliza la misma dirección de correo electrónico para ambas plataformas, basta con rellenar el formulario de una de ellas.

(afp/el)