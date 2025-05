Revelan estaciones del Cablebús Tláhuac - Milpa Alta ¿cuál será el recorrido?

La jefa de Gobierno Clara Brugada reveló el proyecto de la Línea 6 del Cablebús, que irá del Cetram Tláhuac a Villa Milpa Alta a lo largo de 12.3 kilómetros, lo que la convertirá en el recorrido en teleférico más grande de la Ciudad de México, que hasta el momento lo tiene la Línea 2 que está en Iztapalapa y conecta con Santa Martha.

Desde el pueblo de San Juan Ixtayopan, la mandataria capitalina informó que la Línea 6 del Cablebús tendrá un total de siete estaciones que beneficiará a los habitantes de la alcaldía Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco; el recorrido de terminal a terminal será de 40 - 45 minutos, lo que permitirá a la gente conectarse con la Línea 12 del Metro más rápido.

Clara Brugada mencionó que previo a la construcción del Cablebús Tláhuac - Milpa Alta se realizará una consulta a los Pueblos y Barrios Originarios, para descartar algún problema que se tenga por la implementación del Sistema de Transporte Eléctrico; además, sugirió a la población instalar una Utopía en San Juan Ixtayopan.

“Es una construcción que sí tarda, pero que no implica mucha afectación a la población (...) no va a significar afectación como cuando hacemos otro tipo de transporte, esta vía es una vía que no afecta el desarrollo de los pueblos, por qué no es como una carretera en donde se va construyendo estación por estación”.

— Clara Brugada