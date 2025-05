Confirman que Agua Contaminada de BJ tenía Diésel; piden disculpa de Martí Batres

Luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección (SGIRPC) confirmó que el agua contaminada que afectó –y sigue afectando– a la alcaldía Benito Juárez estaba infectada de Diésel, la Bancada del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en el Congreso de la Ciudad de México: justicia, transparencia y rendición de cuentas ante la grave crisis sanitaria provocada por el Pozo Alfonso XIII.

El diputado Federico Chávez Semerena denunció que la omisión del Gobierno de la CDMX fue criminal, debido a que “las autoridades negaron, minimizaron y ocultaron información durante semanas, mientras miles de familias se bañaban, cocinaban y bebían agua contaminada. Hoy, a más de un año, apenas se confirma oficialmente que el contaminante fue diésel”.

Recordó que vecinos de las colonias afectadas denunciaron desde abril de 2024 que el agua tenía olor a gasolina y causaba molestias físicas como náuseas, dolor de cabeza y ardor en la piel. A pesar de ello, el entonces Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) declaró la información sobre la calidad del agua como “reservada” y el gobierno evadió su responsabilidad.

“Este no fue un accidente técnico: fue una traición a la confianza ciudadana”, afirmó Chávez Semerena. También responsabilizó directamente a Martí Batres, entonces jefe de Gobierno, por encubrir la información y a SACMEX por falta de transparencia.

- ⁠Una disculpa pública formal por parte de las autoridades responsables

- Que la Fiscalía CDMX y la Contraloría local investiguen y sancionen a los responsables

- Que se garantice que este tipo de negligencias no vuelvan a repetirse

El panista también lamentó que dicho exhorto que presentó ante el Congreso para exigir justicia y transparencia fue rechazado por el grupo parlamentario de Morena, demostrando que la salud de los vecinos no está entre sus prioridades.

“La salud no tiene ideología. El agua contaminada no distingue partidos. Lo que sucedió en Benito Juárez y Álvaro Obregón no debe volver a repetirse jamás”.

— Federico Chávez Semerena