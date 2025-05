¿Llegó el fin de los pinchazos? Congreso CDMX aprueba dar 7 años de prisión por sumisión química

El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que castigará con más de 7 años de prisión a quien dé pinchazos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, o en otros transportes y avenidas públicas, a fin de inhibir esta práctica que ya suma 120 denuncias durante las últimas semanas.

El dictamen reforma el Artículo 141 Quáter para que se puedan imponer de dos a cincos años de prisión para quien dé pinchazos en la Ciudad de México; no obstante, esta pena aumentaría con los agravantes, que llevaría a siete años, a fin de parar este modus operandi que dio a conocer Publimetro .

Aunado a ello se impondrá una multa de de 50 a 300 días de salario a quien sin el consentimiento de una persona administre, introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia de manera subrepticia (oculta), esto incluye a quién lo haga en bebidas alcohólicas en los bares y antros, como el caso de las goteras.

La idea es que se pueda castigar toda conducta que se realice ya sea vía intravenosa, intramuscular, o subcutánea mediante el uso de bebidas, alimentos, objetos, inyecciones, agujas o cualquier otro medio. Esta práctica delictiva consiste en introducir de manera oculta o subrepticia un objeto punzocortante en el cuerpo de una persona, sin su consentimiento.

Sin embargo, la legislación penal vigente en la Ciudad de México no considera de manera específica la modalidad de agresión que implica la administración subrepticia de sustancias mediante pinchazos, lo que significa que esta conducta no está tipificada como un delito autónomo, lo que limita la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar.

La iniciativa propuesta por la jefa de Gobierno propone la incorporación de un nuevo Capítulo denominado “Administración subrepticia de sustancias”, junto con el tipo penal correspondiente, en el Título Primero, Delitos contra la Vida, la Integridad Corporal, la Dignidad y el Acceso a una Vida Libre de Violencia del Libro Segundo, Parte Especial, del Código Penal para el Distrito Federal.

¿La cárcel es la solución?

En Movimiento Ciudadano no negamos el fenómeno (pinchazos). No estamos negando que exista un problema grave que tenemos que atender, lo que no compartimos es la solución. No creemos que con integrar la conducta al Código Penal, pues así de fácil va a desaparecer la incidencia, porque si eso fuera así, pues ya no habría delitos en la ciudad, aseguró el coordinador de la Bancada Naranja, Royfid Torres.

​​”El puro punitivismo popular no soluciona los problemas. La gente no quiere más delitos en el Código Penal, lo que quiere es menos delitos en las calles. Pero aquí lo que se piensa, porque es gratis, que elevar las penas y dar un mensaje de que ya los van a agarrar y que ahora van a pasar más tiempo en prisión va a inhibir la conducta. Eso no es cierto, eso no funciona”, criticó.

“Hoy vemos los videos de cómo los incidentes en el Metro, pues los policías son meros observadores, porque además hay uno o dos por cada estación y de aquí a que llega uno, uno más o que llegan refuerzos, pues ya se acabó el problema. Entonces, lo que estamos haciendo con estos tipos penales, pues simplemente es decirles que ya estamos haciendo nuestro trabajo, pero le estamos mintiendo a la ciudadanía porque no se va a solucionar el problema”. — Royfid Torres

CDMX y 120 denuncias por pinchazos

Anteriormente, la fiscal Bertha Alcalde Luján informó que –de acuerdo con el último corte de la FGJCDMX– se han contabilizado 120 casos denunciados por pinchazos en el Metro de la Ciudad de México y otros métodos de transporte público.

En 65 de ellos se pudo confirmar que hubo una posible punción por pinchazo; mientras en otros 55 casos no se pudo identificar médicamente la existencia de una punción, además de que se reportaron otro tipo de marcas o lesiones dudosas. No hay un solo caso relacionado con la comisión de algún delito grave, y sólo en seis de estos hubo posibles robos.

En cuanto a las sustancias usadas en algunos casos, dijo que por medio de exámenes toxicológicos se han identificado diversas sustancias psicotrópicas, entre ellas: