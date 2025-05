Vecinos de BJ se lanzan contra Lety Varela por ‘desinformar’ sobre agua contaminada

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez se lanzaron contra la morenista Lety Varela por abordar el problema del agua contaminada que afectó hace un año a la demarcación, en especial a las colonias Del Valle, Nonoalco y Nápoles, ya que el líquido contenía hidrocarburos, que a pesar de que desde 2024 se había denunciado por los lugareños, no fue hasta hace unos días que el Gobierno CDMX aceptó que el agua del Pozo Alfonso XIII contenía Diésel.

Y es que la excandidato de la 4T para la alcaldía Benito Juárez se lanzó contra el diputado del PAN, Federico Chávez Semerena, pues la morenista aseguró que “el panista llamó desde tribuna del Congreso CDMX a envenenar a animales de compañía”, dichos que fueron desmentidos por el legislador de oposición, que aclaró que Varela “intentó torcer las palabras”, ya que él llamó a los diputados de la 4T a beber agua proveniente de la llave en BJ o dársela a beber a sus mascotas, ya que afirman que “todo está bien”.

La molestia de los vecinos de BJ fue clara, pues respondían a Lety Varela con: “No, Lety. Morena a través de Urzúa, Carmona y Batres dejó que las mascotas y pájaros,niños y bebés usaran agua contaminada con diésel y además de la disculpa por su omisión nos deben explicaciones, estudios y atención a la salud. ¿Eres igual de mentirosa o solo es cizaña?”.

Otra de las vecinas de BJ que respondió fue Lucina Leo, quien denunció que su perrita falleció por cáncer, posiblemente generado por beber el agua contaminada que salía en su hogar; no obstante, agregó que “el agua sigue contaminada. Está usted aceptando que si usamos esa agua ‘potable’ mataremos a nuestros perros”.

Lucina Leo compartió a Publimetro que actualmente en su casa continúa saliendo agua sucia, “para mí es un problema que no se ha acabado y dudo mucho que se vaya a acabar; yo soy ingeniera ambiental e hicimos una investigación muy a detalle de todas las implicaciones que tiene un derrame de tal naturaleza (agua contaminada), y pues la verdad es que la única forma de cuidarnos entre los ciudadanos es poner los filtros”.

“A nosotros y en nuestros animales, porque no solamente te bañas con ese producto, o sea te estás bañando diario con unas concentraciones altas de agua contaminada, aparte no sabemos las concentraciones de hidrocarburos con las que estamos manejando (...) los hidrocarburos son contaminantes y pueden afectar por inhalación y pues obviamente pues la peor forma de afectar es si te lo tomas, imagínate tu riñón”, comentó.

“Y los primeros que sufren estos embates son los perros, o sea ellos tienen un metabolismo más rápido, los primeros que pasaron a morir fueron ellos (...) ahorita fue un perrito, pero imagínate con niños adultos mayores, o sea son seres más sensibles y lo que yo les digo, no está bien que estuvimos expuestos estos tipos de contaminantes. Lo que se me hace más grave y criminal, es que le digan a la gente que todo está bien, o sea la gente pues obviamente no es experto en el tema, y que le digan que no se preocupe, todo está bien, sí me parece hasta de cierta manera criminal”.

— Lucina Leo, vecina BJ