Revelan amenazas de “sindicatos” contra doña Carlota y otras víctimas para despojo de viviendas

Tras la amplia difusión que se dio al caso de la señora Carlota, mujer de la tercera edad que privó de la vida dos hombres por invadir la vivienda de su hija en Chalco, Estado de México, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de esa entidad, reveló cómo eran las amenazas de los “sindicatos” y otras organizaciones dedicadas al despojo de propiedad.

Del 22 al 30 de mayo se concretaron 11 detenciones contra líderes de los autodenominadas como “sindicatos”, del líder de la organización criminal “Los Gastones”, se llevó a audiencia de imputación a tres notarios públicos, cuatro funcionarios o ex funcionarios municipales de las áreas de catastro y cinco servidores públicos del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).

La violencia de la USON

La FGJ destacó que la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)”, recurría a las armas y superioridad numérica para intimidar a ocupantes o dueños de propiedades para ingresar violentamente, una vez que las tomaban exigían dinero a los propietarios para devolvérselas, esto lo hacían en Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Tecámac, Tlalnepantla y Zumpango.

El 28 de mayo fue aprehendido José Carmelo “N”, uno de los principales operadores de estas actividades , una de sus víctimas relató cómo ese sujeto con otras 10 personas llegó a su casa para amenazarlo en la colonia Conjunto Urbano, Valle San Pedro , municipio de Tecámac.

Detenidos por invasiones en el Estado de México Foto: FGJEM

“Haber hija de tu p... m... bien claro te lo dijimos que sino pasabas la cuota, te íbamos a sacar de tu casa y vamos contra tu familia... del sindicato USON nadie se burla, así que te atienes a las consecuencias p..., te damos hasta las 12 para que tengas dicha cantidad", relató la mujer que fue amenazada.

El 26 de mayo fue aprehendida Gabriela “N”, el 8 de octubre del año pasado en conjunto con su pareja, aprovecharon la ausencia de la víctima para ingresar a su casa en la colonia Unidad Obrero CTM, en Ecatepec, cuando ésta regresó la encontró ocupada, los invasores la amenazaron con un arma y le exigieron 30 mil pesos, pero no le devolvieron la vivienda.

“No pongas una demanda, porque nosotros somos de la mera USON, tenemos un chin... de varo y podemos comprar la pi... ley, yo pisteo a todos esos perros. Te sales porque te sales y me dejas el terreno, ya es mío".

Días antes fueron detenidos Ulises “N”, Juan Alberto “N”, poco después ocurrió lo mismo con José Manuel “N”, se les acusa de despojo. El 19 de febrero, con apoyo de más de nueve sujetos, acudieron a un inmueble ubicado en la colonia Ciudad Amanecer, en Ecatepec, donde amedrentaron con armas de fuego al propietario y lo obligaron a salir, edificación que ocupaban hasta la fecha de su detención.

“Ya te dije que es mi casa, tengo papeles, vete a chi..., ya te dije que no te voy a enseñar nada, es mi casa, ábrete a la v... si no quieres que te vuele de un plomazo, ya me cansaste hijo de tu pu... mad..., todavía no crees que es mi casa, abrase a la v..., si te acercas otra vez voy a llamar a la policía y vas a tener muchos ped... muy cabr...“.

Detenidos por invasiones en el Estado de México Foto: FGJEM

El 29 de mayo pasado fue detenida Daniela “N”, quien también se identificó como integrante de “USON”, fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público por el delito de cohecho y es investigada por su probable participación en delitos de despojo y extorsión entre otros.

GOPEZ con protección gubernamental

Las investigaciones de determinaron que la “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ)" contaba con apoyo del gobierno anterior de Ecatepec, generaban supuestas alertas policíacas por reportes anónimos para acudir a propiedades y desalojar a los dueños y después entregar los inmuebles a la GOPEZ, así como a otros grupos.

“Detenían a los ocupantes de casas habitación y comercios para presentarlos ante la autoridad administrativa o el Agente del Ministerio Público, luego de ser liberados, los afectados volvían a sus domicilios sólo para advertir que estos se encontraban ocupados por el grupo criminal”.

Uno de los líderes de la GOPEZ, Hugo Francisco “N”, fue detenido semidesnudo el 23 de mayo en Veracruz, se le acusa de extorsión por un hecho de agosto de 2023, cuando ordenó a elementos de la policía municipal de Ecatepec detener a un persona por el supuesto delito de despojo, sin que hubiera elementos para ello, pero que sirvió para despojarla de una propiedad en Jardines de Morelos.

Inmuebles recuperados en Ecatepec y Acolman por despojos Foto: Especial

Para devolver el inmueble le exigió 300 mil pesos, pero la víctima solo pudo darle 70 mil, pero no se la devolvió y este año le pidió 50 mil más para no atentar contra su vida y hasta le presumió que contaba con protección del gobierno municipal.

“Te doy un mes para que juntes el dinero, voy a mandar a mi chavo por la lana, si no la tienes por pu..., nada más por pen... te vamos a partir la m...y hacer un p..., del que te vas a acordar toda tu vida y puede que hasta se te quiten las ganas de andar de p... pidiendo tu casa".

Despojo y venta de drogas de la Unión 300

El grupo “Unión 300” y/o “Los 300” no solo es investigado por despojos, también por su participación en homicidios, venta de narcóticos, extorsiones a transportistas y comercios y robo con violencia en Ecatepec, Tecámac y Zumpango, también contaba con un entramado de protección encabezado por el más alto nivel de la pasada administración del Ayuntamiento de Ecatepec.

Para deslindarse de sus actividades ilegales, se grababan cuando disparaban armas, cometían extorsiones o robos y después difundían el material y se hacían pasar por un grupo rival con el que disputaban el control de varios territorios.

“El 9 de marzo, elementos de las Fiscalía y de Veracruz detuvieron en Tecolutla, a Luis ' N’ alias ‘El Conejo’, señalado como el líder de ’300′ y/o ‘Los 300’, actualmente recluido en un penal estatal y vinculado a proceso por extorsión. Tras su captura, diversos sujetos de su confianza tomaron el control de las actividades ilícitas del grupo, uno de ellos es Alberto Eduardo ‘N’ quien fue detenido el 29 de mayo en Ecatepec y es indagado por su intervención, en grado de probabilidad, en ilícitos de despojo y extorsión".

Las ilegalidades del Sindicato 22 de octubre

La fiscalía estatal también informó que el “Sindicato 22 de octubre", con presencia principalmente en Chalco, se apropia de forma violenta de viviendas desocupadas y de manera destacada de aquellas habitadas por personas en situación de vulnerabilidad.

El 26 de mayo fueron detenidos Lourdes Yohana “N” y Víctor Heladio, alias “El Taz”, por el hecho delictivo de despojo, ambos investigados y tres individuos más ingresaron a una casa en la colonia Ex Hacienda de Guadalupe; sin embargo, fueron agredidos por disparo de arma de fuego por la víctima, su madre identificada como Carlota y otro de sus familiares, quienes habrían privado de la vida a dos de los cómplices de los ahora detenidos.

Fiscalía Edomex despojos

Los Gastones también despojaban

Aunque los delitos contra la salud eran los que principalmente cometía la banda de “Los Gastones”, también despojaban a las personas de sus propiedades en Chalco y Valle de Chalco, además de tener presencia en alcaldías de la Ciudad de México.

El 3 de mayo se logró detener a Brandon Salvador “N” alías “El Gastoncito”, considerado como líder del grupo criminal, además el pasado 26 de mayo le fue cumplimentada orden de aprehensión en reclusión por el delito de extorsión, pues en abril con otros sujetos armados fueron al domicilio de una persona y le exigieron tres mil pesos mensuales para darle protección.

“Ya te estuvimos investigando, sabemos que vives sola con tu hija, también sabemos que te va bien en tu negocio, yo soy de ‘Los Gastones’ y controlo esta zona desde hace años. Te vamos a brindar protección, pero te costará tres mil mensuales, ya pasaron varios días hija de tu p... m... y no has pagado, te hemos buscado y te ha valido m..., si no pagas te vamos a matar, también a tu hija y te vamos a sacar de tu casa".