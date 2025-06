Ucrania: ¿hasta qué punto es peligrosa la ofensiva rusa en Sumi?

La ciudad de Sumi está cerca de la frontera rusa, pero lejos de la actual línea del frente. Sin embargo, Rusia también ha acumulado tropas allí y ha ocupado varios pueblos. ¿Existe la amenaza de otra gran invasión?Rusia anunció su intención de establecer una denominada "zona de seguridad” en la frontera con Ucrania, y sus tropas siguen sus operaciones en el norte de la región de Sumi. Mientras, la administración militar regional ucraniana confirmó la ocupación rusa de cuatro localidades fronterizas.

El Ejército ucraniano se retiró casi por completo de la región rusa de Kursk, que ocupaba desde agosto del año pasado. Desde entonces se intensificó el bombardeo de las zonas fronterizas ucranianas, obligando a la evacuación de once pueblos.

A finales de mayo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó que Rusia preparaba una ofensiva contra la región de Sumi. Para ello, Moscú había concentrado sus "unidades más fuertes y grandes” en la región de Kursk y se seguían reuniendo tropas cerca de la frontera. Sus efectivos en el frente de Sumi superan ya los 50.000 hombres, pero los rusos carecen de capacidad para establecer una "zona segura” de diez kilómetros de profundidad en territorio ucraniano, según Zelenski.

¿Está exagerando el peligro la propaganda del Kremlin?

El experto militar y director del think tank New Geopolitics Research Network, Mychajlo Samus, también considera exagerados los temores desencadenados por las recientes declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin sobre una "zona segura”. No es la primera vez que Moscú anuncia tales intenciones, afirma el experto en entrevista con DW.

"Allí no hay zonas seguras ni las habrá. Hay repetidos intentos rusos de atacar territorio ucraniano. Hace exactamente un año, intentaron atacar toda la región de Járkiv y penetraron entre seis y siete kilómetros de profundidad en los alrededores del pueblo de Vovchansk. Un año después, podemos comprobar que hasta ahí llegaron”, afirma Samus.

En su opinión, Rusia no dispone actualmente de tropas suficientes cerca de la frontera para penetrar profundamente en Ucrania. La ocupación de parte de la región fronteriza en torno a Sumi no da todavía a Moscú una ventaja táctica. "Intentarán avanzar hacia alturas favorables. El Ejército ucraniano lo sabe y actuará contra ellos”, afirma el experto.

¿Avance ruso en Yunakivka?

Según Ruslan Mykula, cofundador de la organización no gubernamental ucraniana de inteligencia DeepState UA, en vista de la superioridad numérica de las tropas rusas, las actuales ganancias territoriales en torno a Sumi no son todavía un gran éxito.

En paralelo, sigue existiendo el riesgo de nuevos avances de las tropas rusas hacia el interior de la región de Sumi, declaró el experto a DW, aunque las fuerzas de defensa ucranianas "ya han aprendido a luchar contra un enemigo superior”. En su opinión, el principal objetivo de los rusos es el pueblo de Yunakivka, de importancia estratégica.

Esto también abriría el camino a una gran zona boscosa contigua. "Si avanzan hacia el bosque, causarán muchos problemas. Quien tenga la infantería más numerosa tendrá allí una clara ventaja”, afirma el experto.

En su opinión, la ocupación de Yunakivka también crearía nuevos peligros para la población civil porque los ataques con drones FPV sobre el centro de la ciudad de Sumi también serían posibles desde allí. "Podríamos vivir una situación como la de Jersón, Nikopol o Kostiantynivka, donde los rusos utilizan este tipo de drones para atacar autobuses y camiones civiles. Por eso no debemos permitir que el enemigo penetre en Yunakivka”, advierte Mykula.

(mn/cp)